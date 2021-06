7Cervelli, Okkupèto: anticipazioni e scherzi della puntata del 2 giugno 2021

01 giugno 2021 a

Va in onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 2 giugno 2021, la puntata numero 29 di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7 Cervelli.

L'ufficoio stampa della trasmissione ha fornito delle anticipazioni sul programma.

7 Cervelli, Okkupèto: nella nuova puntata lo scherzo a Lamberto Boranga

Dopo lo scherzo al tifoso ternano di un paio di puntate fa, Luca e Fabrizio cercheranno di provocare un accanito sostenitore del Perugia deridendolo per il risultato della Supercoppa di Serie C: la reazione sarà più “calda” di quanto i due potessero immaginare.

I 7 Cervelli si fingeranno poi funzionari dell’Anas e si rivolgeranno ad un ragazzo che ha pubblicamente criticato il lavoro della società responsabile della gestione delle strade, intimandolo a rimuovere un post dai social.

Luca, infine, cercherà di consegnare un pacco dal contenuto particolare ad un’ignara signora, mentre Fabrizio si accerterà delle condizioni di un signore diventato famoso nelle scorse settimane per le sue disavventure alla guida dopo qualche bicchiere di troppo.

La produzione fa sapere che tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi possono rivolgersi alla produzione stessa al numero telefonico che segue: 351 9344354.

7 Cervelli, Okkupèto: Riccardo Marioni e Guido Arbonelli complici a sorpresa di Luca e Fabrizio

Come ogni settimana, la puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e su questo sito web del Corriere dell’Umbria. Su TRG, invece, “Okkupèto” andrà in onda giovedì sera alla stessa ora. Le repliche saranno visibili venerdì sera alle 23.15 su Umbria TV e sabato sera alle 23.30 su TRG. Ricordiamo, inoltre, che le puntate intere e gli scherzi migliori sono sempre disponibili sulle pagine social, Facebook, Instagram e YouTube, di “Okkupèto” e sulla piattaforma web del Corriere dell’Umbria.

La trasmissione si è confermata, puntata dopo puntata, uno degli appuntamenti più seguiti sia in tv che sul web, un format televisivo che si è perfezionato giornata dopo giornata.

