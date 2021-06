Umbertide, organizzano matrimoni: riconoscimento internazionale

01 giugno 2021 a

a

a

Tre organizzatrici di matrimoni di Umbertide conquistano il Regno Unito. Uno dei loro ultimi lavori di Barbara Cagnini, Giulia Gagliardini e Laura Magrini, realizzato in piena pandemia, è stato scelto e pubblicato su uno dei più importanti magazine di matrimoni al mondo, il Rock ‘n Roll Bride. Hanno realizzato è una novità assoluta che si riassume in una parola: Elopement, tradotto letteralmente significa fuga d'amore”.

L’elopement, diffuso nel mondo anglosassone, è una cerimonia che molte coppie scelgono di fare, spesso prima del loro matrimonio vero e proprio e spesso in segreto, fuggendo per raggiungere il luogo scelto. Da qui il nome.

In vendita per 3,3 milioni ex convento

Si tratta di una cerimonia simbolica e molto intima, in cui i protagonisti sono gli sposi (eventualmente con una manciata di invitati) e libera da tutte le convenzioni del matrimonio classico.Barbara, Giulia e Laura sono convinte che questa possa essere un’arma vincente per i matrimoni futuri: “Gli Elopement non devono essere visti come un'alternativa al matrimonio tradizionale, quello con tante persone a cui siamo abituati. Rappresentano l'occasione per festeggiare in maniera anticonformista l'amore della coppia, tant'è vero che le coppie anglosassoni decidono di farlo prima (o dopo) il matrimonio tradizionale.

All'asta la torre Certalda di epoca medievale

Ed è in questo attuale contesto di restrizioni che gli Elopement acquistano un maggiore valore, come formula valida per chi vorrà festeggiare come si deve senza incorrere però nelle problematiche legate alle regole che la pandemia ci impone. Il punto di partenza - raccontano - è stata la nostra terra, l’Altotevere piena di leggende e meraviglie”. Così, gli sposi, Valentina e Daniele, assieme ai loro amici più cari, hanno caricato gli zaini in spalla e sono partiti con tutta la troupe al loro seguito che si dicono soddisfatti: “È stata una giornata folle, divertente, entusiasmante ed emozionante”. Insomma, dall'Altotevere arriva una storia incoraggiante.

Belve, Sabina Began e Barbara Alberti su Rai2 ospiti di Francesca Fagnani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.