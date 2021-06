Terni, campus estivi nei centri sportivi e Grest nelle parrocchie alla chiusura delle scuole

Simona Maggi 01 giugno 2021 a

Si avvicina la chiusura delle scuole e già i centri sportivi e gli oratori si preparano ai centri estivi. Al Chico Mendes di Terni (foto) l'appuntamento è con il camp “Insieme è più bello” dal 14 giugno al 9 luglio 2021.

La Union Basket del presidente Pierluigi Pasqualini è stata coinvolta dall'associazione disabili a partecipare ad un bando per organizzare un centro estivo di inclusione, cioè parteciperanno bambini disabili dalla 3^ elementare alle 3^ media insieme a bambini normodotati della stessa Union, associazione sportiva capofila di questo progetto.

Sono state coinvolte anche altre società, di atletica, bocce, basket in carrozzina ed altre. Non sarà un camp solo di sport, quindi, ma di inclusione, cioè integrazione tra bambini disabili e normodotati. Il camp si farà al Chico Mendes dalle 8 alle 13. Ci saranno operatori specializzati, il rapporto sarà di un bambino disabile e due bambini normodotati, l’iniziativa durerà due settimane, è compreso anche il trasporto navetta e sarà completamente gratuito per chi avrà un Isee inferiore a 20.000 euro.

Appuntamento dal 14 giugno 2021 anche con i campus estivi organizzati dal Terni Rugby, con il supporto dei tecnici del Circolo Lavoratori Terni. Una collaborazione sempre più salda con l'obiettivo comune di un'offerta formativa di qualità per i bambini e le bambine della provincia ternana.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini e le bambine dai 5 anni compiuti fino ai 14. I campus estivi si terranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e 30 per tutta l'estate fino al mese di agosto compreso. Le attività sono in programma il lunedì, martedì, giovedì e venerdì presso il campo del Terni Rugby in via del Cardellino a Borgo Rivo. Mentre il mercoledì sono previste le attività sportive al Circolo Lavoratori Terni di via Muratori, dove i partecipanti potranno svolgere attività in piscina, padel, calcio a 5, tennis e beach volley.

Campus estivi anche alle piscine dello Stadio. Si inizierà il 10 giugno con il “Kids Summer Camp – Birbalandia campus all’aria aperta 2.0” aperto ai bambini e ragazzi dai 12 mesi ai 14 anni di età. Tre gli orari disponibili: dalle 8 alle 13, dalle 8 alle 14 e 30 (pasto presso la mensa interna) e dalle 8 alle 17 e 30 (pasto presso la mensa interna).

Durante l’arco della settimana si svolgeranno attività sportive (nuoto e pallanuoto nella piscina olimpionica, calcetto, psicomotricità, ginnastica, acquagym, basket presso i 5 mila mq di parco verde disponibili), attività didattiche, ludico-ricreative (danza, inglese, spagnolo, water game) e laboratoriali.

Anche il San Valentino Sporting club di Maurizio Sciarrini da giugno a settembre 2021 organizza campus estivi per i bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. Ancora, dal 3 giugno si apriranno le iscrizioni per i campi estivi anche alla Tonic per ragazzi dai 3 ai 14 anni. Tante le attività che verranno proposte durante la giornata che verranno seguite da persone specializzate.

Anche nelle parrocchie e negli oratori hanno iniziato ad organizzare e preparare le attività estive (GrEst). “Il tema di quest'anno dei gruppi GrEst – spiega don Daniele Martelli, responsabile diocesano oratori – è 'Sogni giganti' perché i giovani, dopo questo lungo periodo di emergenza sanitaria, hanno bisogno di tornare a socializzare e soprattutto a sognare in grande. Per quanto riguarda le date stiamo aspettando le direttive del governo per le normative anti-covid. Di sicuro inizieranno dopo la fine della scuola”.

Nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore aperte le iscrizioni per partecipare al GrEst per tutti i ragazzi dagli 8 ai 12 anni.

