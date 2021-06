Umbria, maturità in presenza con mascherina per 7.444 studenti. Nominati i presidenti di commissione

01 giugno 2021 a

Due metri di distanza tra candidato e commissione, studentesse e studenti potranno avere un solo accompagnatore e si dovrà indossare la mascherina chirurgica. Anche dal punto di vista della sicurezza, le linee guida per le scuole che si preparano per gli esami di Stato sono state definite. E il conto alla rovescia è partito pure per i 7.444 studenti dell’Umbria, 5.667 della provincia di Perugia, 1.777 per quella di Terni. Il 16 giugno si comincia. “Sarà un solo orale e in presenza - spiegano Patrizia Basili, coordinatrice provinciale Gilda Umbria - gli studenti, in vista della discussione, hanno dovuto consegnare un elaborato che partisse dalle materie di indirizzo per poi eventualmente ampliare in maniera interdisciplinare”. Proprio ieri scadevano i termini per la consegna. “Questo elaborato verrà valutato dalla commissione d’esame - continua Basili - e sarà il punto di partenza del solo e unico colloquio orale”

In tilt per diverse ore il sito del ministero dell’Istruzione dove, ieri pomeriggio, sono stati pubblicati - all’interno della sezione dedicata agli esami - i nominativi dei presidenti delle commissioni, 173 per l’Umbria. Le commissioni sono formate da sei docenti interni e da un presidente esterno. Gli studenti, quindi, affronteranno l’esame in presenza dei docenti che li hanno accompagnati nell’ultimo anno, come stabilito dall’ordinanza ministeriale dell’esame di Stato. A margine degli esami i presidenti dovranno redigere una relazione specifica con le osservazioni sull’andamento dell’esame e le competenze degli studenti.

La riunione plenaria della commissione d’esame è fissata per il 14 giugno alle 8,30. Per ciascuna commissione si incontrano i commissari di due classi/sottocommissioni abbinate. La sottocomissione, in sede di riunione preliminare, definisce tra l’altro le modalità del colloquio, i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risalto nella prova d’esame pari ad almeno trenta punti, i criteri per l’attribuzione della lode.

“I membri interni sono sei ma le materie sulle quali possono fare le domande sono di più - avverte Basili - Questo perché possono interrogare per le discipline cui hanno titolo a insegnare. L’esame, comunque, è composto da una sola prova orale”. Il voto finale è espresso in centesimi ed è il risultato della somma dei punteggi attribuiti al colloquio, per un massimo di 40 punti e di quelli acquisiti per il credito scolastico per un massimo di 60 punti.

Il protocollo d’intesa siglato tra ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli esami della scuola secondaria di primo e secondo grado prevede l’obbligo della mascherina. In particolare, viene precisato che la tipologia di mascherine da adottarsi dovrà essere di tipo chirurgico. Non potranno, dunque, secondo il parere espresso anche dal Comitato tecnico scientifico, essere utilizzate mascherine di comunità ed è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo prolungato delle mascherine FFP2. Per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie assegnate dal Ministero per la gestione e l’organizzazione in emergenza Covid. Forti dell’esperienza dello scorso anno, molti dirigenti hanno già iniziato a organizzarsi in vista del maxi colloquio orale. “Sarà una prova di maturità in cui i ragazzi potranno dimostrare come sono cresciuti - ha avuto modo di puntualizzare il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi - sarà un passaggio in avanti, un esame di maturità vero”.

