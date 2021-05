Inps, nuovo sportello telematico da domani in tutte le sedi dell'Umbria

31 maggio 2021 a

A partire da domani 1 giugno 2021 in tutte le sedi e agenzie Inps dell’Umbria i cittadini potranno usufruire del nuovo servizio di sportello telematico, che consente di ottenere informazioni da remoto, senza doversi recare fisicamente allo sportello. La prenotazione dello sportello multi servizi, che eroga informazioni di base sulla normativa e sullo stato delle pratiche, può essere effettuata in uno dei seguenti modi: www.inps.it trova la sede; app Inps mobile sportelli di sede e Contact centar multicanale 803.164 da telefono fisso 06.164.164 da mobile.

All’atto della prenotazione, l’utente – che dovrà prima essersi autenticato tramite Spid, pin Inps o Cie Carta d’identità elettronica - dovrà scegliere la modalità di erogazione Web meeting, che si aggiunge alle modalità già presenti di “ricontatto telefonico” e “accesso in sede”. A conferma della prenotazione, il cittadino riceverà per l’occasione una notifica nell’area riservata MyInps del portale www.inps.it, contenente il link per accedere alla videochiamata o un sms con un codice numerico di verifica.

Il giorno della prenotazione, mezz’ora prima, l’utente riceverà sul telefonino un altro sms come promemoria. Il collegamento potrà avvenire a partire da dieci minuti prima dell’orario scelto, basterà cliccare sul link ricevuto ed inserire il codice numerico di verifica. Si avrà così accesso ad una “stanza virtuale” dove, all’orario prenotato, ci sarà un funzionario Inps al quale rivolgere le proprie domande. Prima di fornire le informazioni, il funzionario accerterà ulteriormente l’identità della persona collegata, chiedendole di esibire un documento di identità. Con lo sportello telematico l’Inps viene incontro alle esigenze dell’utenza in un momento in cui per motivi sanitari è prudente continuare a mantenere il distanziamento sociale. La modalità telematica, inoltre, consente ai cittadini di evitare spostamenti, con risparmio di tempo e denaro. È particolarmente utile in una regione dalle caratteristiche geografiche come l’Umbria, soprattutto per i cittadini residenti nei borghi più lontani dalle sedi e agenzie Inps.

