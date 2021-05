In Umbria solo sei nuovi casi positivi. Lieve aumento dei ricoveri. Il punto sui vaccini

31 maggio 2021 a

In Umbria dati positivi nel bollettino ufficiale sul Covid diramato oggi, lunedì 31 maggio. Sono soltanto sei i nuovi casi, una diminuzione del 90% rispetto alla valutazione del giorno precedente (63). Nessuna nuova vittima causata dal virus. Unico dato negativo è quello relativo ai ricoveri che mette in evidenza due nuovi ingressi negli ospedali regionali. Attualmente sono 70 (+2.9%) di cui 6 nei reparti di terapia intensiva (in rianimazione nessuna variazione rispetto alla giornata di domenica 30 maggio). Sono stati effettuati 794 testi antigenici e tamponi molecolari e il tasso di positività è stato dello 0,7%. Sono state ufficializzate, inoltre, 41 guarigioni. Gli attualmente positivi continuano a scendere. Oggi sono 1.523, il 2.2% in meno della precedente valutazione quando erano stati 1.558. I casi positivi dall'inizio della pandemia arrivano a 56.383, mentre le guarigioni a 53.459. In isolamento 1.498 cittadini, una diminuzione del 4% rispetto alle precedenti statistiche.

Il vaccino in Umbria - Stando ai dati relativi alla giornata di oggi, lunedì 31 maggio (ore 8), sono 523.895 le dosi che sono state somministrate ai residenti in regione. I vaccinati con almeno una dose sono 359.336, un aumento dell'1.6% rispetto alla giornata precedente. A 173.540, persone invece, è stato inoculato il ciclo completo, quindi prima e seconda dose (oppure dose unica J&J). Alla regione sino ad ora sono state consegnate 539.415 dosi e sono 169.030 i residenti che si sono prenotati per la somministrazione. Il 46.47% degli umbri ha ricevuto almeno la prima dose, mentre il 22.33% ha ottenuto il ciclo completo. Nella giornata di domenica 30 maggio sono state iniettate 7.903 dosi.

Il vaccino in Italia - Diamo uno sguardo ai dati nazionali, aggiornati poco dopo le 6 di oggi, lunedì 31 maggio. Sono 34 milioni 470.841 le dosi di vaccino somministrate, mentre 11 milioni 871.163 i residenti che hanno completato il ciclo e rappresentano il 20.03%. L'Italia ha ricevuto sino ad ora 36 milioni 702.939 dosi.

