Umbria, chi è in vacanza potrà riprenotare il vaccino nei 10 giorni successivi

Chi ha paura di “finire in coda” qualora non si potesse presentare all’appuntamento che gli arriverà per la somministrazione del vaccino può stare tranquillo. Potrà cancellarlo e registrarsi nuovamente. E non andrà necessariamente a finire per ultimo. Anzi. Secondo quanto si sta stabilendo in queste ore in seno alla task-force vaccinale, le persone che- per qualsiasi motivo- dovessero non avere la possibilità di presentarsi all’appuntamento che verrà dato loro, verranno rimesse nel ciclo delle persone da convocare nei 7 -10 giorni successivi. E non è vietato farlo anche più volte qualora i problemi si ripresentassero. Le persone che si sono registrate nel sito della Regione con la pre-adesione non hanno infatti avuto la possibilità di “scegliere” l’appuntamento come invece accaduto fino ad ora con gli altri vaccinati.

In attesa di essere convocati ci sono i 50-59enni, i 40-49enni e da giovedì anche i 30-39enni. Secondo il calendario reso noto dalla task force vaccinale nell’ultimo aggiornamento sull’andamento della campagna vaccinale e della pandemia, i 50-59enni dovrebbero essere convocati per la prima dose nella prima quindicina di giugno. Poi tocca ai 40-49enni e infine, dai primi di luglio ai 30-39enni. Per finire poi con i più giovani. Anche perché, nelle prossime sei settimane si tratterà di fare prime dosi, nella maggior parte dei casi, poi scatteranno i tantissimi richiami.

I cittadini che attendono l’sms devono sapere inoltre che potrebbero riceverlo in un arco temporale compreso tra i due e i sette giorni prima della data. Riceveranno contestualmente anche la data per il richiamo. Inoltre, secondo quanto appreso, la chiamata avverrà non sulla base di chi ha dato adesione prima o dopo, ma con logica geografica e anagrafica. Ovvero partire dai più grandi andando a scendere raggruppati a seconda delle disponibilità dei vaccini nei diversi distretti umbri. Quanto alla tipologia di vaccino, agli over 60 vanno Astrazeneca e J&J, mentre agli altri Pfizer e Moderna. alla data di ieri l’Umbria aveva somministrato il 97% delle dosi ricevute, 509.954 su 528.015 ricevute. Sono 347.186 le persone che hanno avuto la prima dose e 171.749 quelle che hanno fatto il ciclo completo.

