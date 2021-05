Terni, palazzina ex Dicat: ancora tutto fermo a un anno dall'assegnazione del bando a Centinari

Maria Luce Schillaci 31 maggio 2021 a

"Ci sono dei passaggi fondamentali ancora da fare, prima di tutto la messa in sicurezza dell’area, quindi lo smaltimento della grande mole di rifiuti all’interno dello stabile, dopodiché si potrà procedere con i nostri progetti e valutare anche eventuali ulteriori piani in base ai nuovi scenari determinati dalla pandemia. Siamo in attesa, siamo pronti a fare la nostra parte come sempre, ma queste lungaggini non possono non creare problemi, imprenditorialmente parlando, di fatto abbiamo già versato una buona caparra”.

Le parole sono quelle di Marco Centinari. Insieme al fratello Stefano è amministratore della società Centro Plast che si è aggiudicata, ancora in forma temporanea, l’ex Dicat, la palazzina di via Vittime delle Foibe, alla fine di corso del Popolo, al centro di Terni. E’ trascorso praticamente un anno dall’asta pubblica con cui la società della famiglia Centinari, per un valore da un milione e 60 mila euro, ha ‘quasi’ preso possesso dell’immobile a due passi dall’obelisco di Pomodoro.

Per adesso, infatti, nonostante i dodici mesi trascorsi, niente atto di compravendita tra il Comune di Terni e la Centro Plast: ci sono dei paletti da superare per poter terminare definitivamente l’iter di aggiudicazione.

In particolare ci sono numerosi documenti bruciati, gran parte dell’ingente quantitativo cartaceo del vecchio archivio comunale mandato in fumo dopo un incendio che divampò a causa dei frequenti bivacchi di senza tetto che utilizzano proprio l’ex Dicat per passare la notte.

“Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per liberare le stanze – spiega Marco Centinari – e lo abbiamo fatto a nostre spese. In collaborazione con il Comune abbiamo già provveduto a trasferire nelle sedi indicate gran parte dell’archivio, ma – precisa – le carte bruciate potrebbero rappresentare ‘rifiuti speciali’ che vanno dunque smaltiti con modalità ben precise. Stiamo dunque attendendo che il Comune faccia eseguire le analisi su questi rifiuti per stabilirne l’esatta caratterizzazione. Al momento però tutto è ancora fermo”.

Dunque, senza il via libera del Comune poco si può fare. La stipula del contratto avverrà una volta terminata questa operazione. Da ricordare che la superficie complessiva è di 2.450 metri quadrati e la volumetria massima consentita è di oltre 6.400 metri cubi:

“È nostra intenzione – spiega Centinari – creare una struttura ricettiva, creando un fulcro nevralgico e di transito per diverse direttive che vanno dalla costruenda pista ciclabile e dai percorsi naturalistici attorno al Nera al futuro palazzetto dello sport, lo stadio fino alla linea di congiungimento con la basilica di San Valentino, in sostanza un punto di riferimento e di appoggio per un certo tipo di turismo che ruota, in modo particolare, attorno alla natura e allo sport. Ora, con il Covid, le cose sono diverse. Dobbiamo fare i conti con le conseguenze che lascerà questa pandemia, pensare a un albergo nel senso tradizionale del termine adesso non va più bene, abbiamo anche nuovi progetti, ma parlarne ora è prematuro, noi comunque non ci tiriamo indietro. Speriamo che si smuova presto qualcosa”.

Dal canto suo il Comune, per bocca dell’assessore al Bilancio Orlando Masselli, puntualizza: “Stiamo per conferire l’incarico a una società specializzata che provvederà, entro breve tempo, a caratterizzare il tipo di rifiuto da smaltire che si trova all’interno dell’ex Dicat. Purtroppo il periodo della pandemia, unito alle già note lungaggini burocratiche, non ci hanno agevolato ma - precisa – è interesse del Comune concludere tutto nel più breve tempo possibile”.

