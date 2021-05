Umbria, ristoranti e bar: via pure le ultime restrizioni. Si torna a mangiare dentro e al bancone

31 maggio 2021 a

In Umbria sono 2.400 circa le attività della ristorazione che non possiedono un dehors. E se i bar, in qualche modo, con l’asporto, hanno già potuto riaprire (anche se non a pieno ritmo), per i ristoranti è stato tutto molto più complicato. In moltissimi, di quelli che pre-pandemia non avevano dehors, sono corsi ai ripari anche grazie alle concessioni dei comuni, e alla fine qualche tavolo al posto di stalli di parcheggio, o su pedane incastonate negli angoli dei vicoli pedonali lo si è ricavato. Ma ovviamente non tanti da far dormire sonni tranquilli. Senza contare l’incognita meteo, che fino ad ora, nel mese di aperture all’esterno non è stato neppure troppo clemente. E comunque in molti sono rimasti chiusi da mesi ormai e solo domani potranno, finalmente, riaprire ai propri clienti e, si spera, ai turisti.

Ne è un esempio il ristorante Il Picchio verde di Gubbio. “Noi ci siamo praticamente reinventati come gastronomia” spiega Simona Alunni. “I nostri clienti affezionati ci hanno premiato con la loro fedeltà, ma ovviamente non è la stessa cosa e poter finalmente riaprire è un sollievo. Abbiamo già qualche prenotazione”.

A Perugia riaprono, tra gli altri La Bottega del vino, amatissima dai perugini. Il locale di Luigi Alfano e Filippo Peducci affaccia su piazza Danti ma non ha spazi esterni. La clientela aspetta con ansia mercoledì, giorno in cui si potrà di nuovo prenotare un tavolo. Aprirà invece già domani il ristorante La Taverna dello chef Claudio Brugalossi. “Noi - spiega - anche se abbiamo un po’ di spazio fuori, non avevamo ancora riaperto. Non era conveniente. Io ho una dozzina di collaboratori e hanno contratti strutturati, non a chiamata. Alcuni sono con me da 30 anni. Riaprire solo per i pochi posti fuori non valeva la pena. Quindi torniamo domani, abbiamo già parecchie prenotazioni. E sto anche cercando due persone da assumere”. Anche chi ha già riaperto con gli spazi esterni vede la data di domani come quella in cui può esserci una ripresa vera.

A Terni non ci sono invece locali che riapriranno per l’occasione, dopo essere stati chiusi, senza considerare coloro che hanno deciso di cessare definitivamente l’attività, in qualche caso già dopo il primo lockdown. Tutti i bar e i ristoranti, infatti, si sono organizzati, da quando è stato possibile, per utilizzare spazi all’esterno anche piccoli, pur di continuare a lavorare. Il Comune ha concesso l’occupazione più ampia e gratuita del suolo pubblico e tutti i locali si sono ricavati il posto per mettere almeno qualche tavolino per far accomodare i clienti e poterli servire. Da domani, però, è il vero ritorno alla normalità, con la possibilità di utilizzare anche gli spazi interni. “Siamo contenti di poter tornare a servire i clienti al bancone – spiegano Luca e Massimo D'Antonio, dell'omonima pasticceria-bar di via Borsi – perché il contatto è più diretto. In questi mesi ci siamo organizzati con qualche tavolino all'esterno, ma non è la stessa cosa. Siamo curiosi di vedere come andranno le cose da martedì sera. E' sicuramente un nuovo passo in avanti, ma vanno sempre seguite le regole anti-covid”.

