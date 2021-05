Eugenio Capoccia ritrovato a Roma, era scomparso da Casacastalda un mese fa

30 maggio 2021 a

a

a

Un 37enne, che era scomparso da circa un mese dalla provincia di Perugia, è stato ritrovato dalla polizia a Roma, nei pressi di piazza San Pietro. Si tratta di Eugenio Maria Capoccia. Del suo caso si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto?. Alcuni passanti hanno notato il 37enne e hanno avvisato la polizia. Sono stati avvisati i familiari. "Se mi vedi cerca di telefonare. Senza te non si può stare", questo era stata una parte dell'appello lanciato dalla mamma di Eugenio Capoccia, scomparso dalla provincia di Perugia, segnatamente a Casacastalda, il 30 aprile scorso.

Scomparsa Eugenio Capoccia, appello della mamma a Chi l'ha visto?: "Senza di te non si può stare" | Video

Un appello in diretta tv lanciato nel corso della trasmissione Chi l'ha visto? in onda mercoledì 26 maggio 2021 su Rai3. Il programma condotto da Federica Sciarelli ha fatto un servizio molto dettaglio proprio a Casacastalda, frazione di Valfabbrica da dove Eugenio Maria è scomparso. Il programma si chiede se qualcuno l'ha incontrato, si cercano elementi utili per ritrovarlo. "Potrebbe essersi diretto verso l’Austria, o aver cercato di raggiungere la Toscana come ha già fatto in passato, ma è senza documenti e soldi e davvero non so più cosa pensare”, aveva detto giorni fa mamma Palmira e adesso è andata in tv per fare un appello diretto nel corso del programma Rai. Non si tratta della prima volta che l’uomo di 37 anni si è allontanato dall’abitazione nella quale vive con la madre, ma tutte le volte comunque vi aveva fatto ritorno. “Durante un controllo della polizia ferroviaria era stato ritrovato tempo fa alla stazione di Mestre, in un’altra occasione invece era stato fermato dai carabinieri a Firenze con l’intenzione di raggiungere Follonica, città nella quale abbiamo un’abitazione. E’ stato sempre ritrovato con il biglietto in tasca per fare ritorno a casa e ha fornito lui stesso il mio numero di cellulare alle forze dell’ordine”, il racconto in tv della madre del ragazzo. Ora il ritrovamento, a Roma.

Ipotesi fuga all'estero per Eugenio Maria scomparso da giorni. Inutile appello a Chi l'ha visto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.