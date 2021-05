Raddoppio Orte-Falconara, progetto e riduzione dei tempi di percorrenza

30 maggio 2021 a

Dopo l’annuncio del raddoppio del Frecciarossa ad Orte, strategico per la Conca Ternana, e la richiesta di un secondo treno ad Alta Velocità Perugia Milano, la giunta Tesei dice si al cronoprogramma per velocizzare la Orte-Falconara. Un taglio dei tempi di percorrenza che, nel tratto umbro, si attesterebbe fino a 25 minuti. Si arricchisce di tasselli importanti il piano per portare l’Umbria fuori dal suo storico isolamento. E non solo treni: entro giugno si definirà l’orizzonte per la realizzazione della stazione di Collestrada, strategica per il rilancio dell’aeroporto San Francesco.

Il cronoprogramma dell’Orte-Falconara è stato varato dal tavolo tecnico tra Ministero delle Infrastrutture, Rfi e le Regioni Marche e Umbria. Il rafforzamento dell’asse est-ovest Orte-Falconara è stato ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia, approvato dal Consiglio dei Ministri, per ridurre significativamente i tempi di percorrenza ed aumentandone le capacità. Ciò implica che, in base al cronoprogramma del Pnrr, i tempi di completamento saranno entro il 2026. Il 2030 rappresenta un ulteriore orizzonte temporale della linea inserita anche nella Rete Europea Core Ten-T. Nel dettaglio la Orte-Falconara ad oggi presenta già attivati i tratti Orte-Terni, Campello-Foligno, Fabriano-Posto di Movimento (PM) 228, Castelplanio-Falconara, mentre sono in corso i lavori per il tratto Spoleto-Campello. Negli interventi di potenziamento infrastrutturale previsti dal contratto di programma, fa infatti da apripista il raddoppio Spoleto-Campello con data consegna 2023 (questo fine settimana il tratto è chiuso fino alle 16.45 di oggi per interventi di ammodernamento tecnologico alla stazione di Campello). Per il raddoppio Spoleto-Terni (572 milioni) invece bisognerà aggiornare il progetto risalente al 2013: il progetto prevede galleria a doppia canna e doppio binario di 19 chilometri in luogo al mantenimento in esercizio della linea storica attraverso la gola di Giuncano. Italferr ipotizza 10 mesi per la progettazione e altri 8 anni per autorizzazione e realizzazione.

Infine il raddoppio Fabriano-Foligno (1.919 milioni) che è ancora a caccia di finanziamenti. Al riguardo l’assessore Melasecche ha chiesto a Rfi un approfondimento sul tracciato migliore, valutando anche l’ipotesi aeroporto: studio che si concluderà entro giugno. “Se la variante non risulterà attuabile - dice - procederemo a realizzare la nuova stazione aeroporto lungo la tratta Foligno-Perugia-Terontola, che va asolutamente velocizzata, vicino al centro commerciale di Collestrada”. Gli interventi di ammodernamento previsti porteranno a una velocità massima di 200 km/h e a un recupero di circa 15 minuti fino a un massimo di 25, per treni oggi incrocianti, tra Perugia e Roma.

