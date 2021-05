Bivacchi e rifiuti all'ex polveriera di Uppello 

Susanna Minelli 30 maggio 2021 a

a

a

L’ex polveriera dell’esercito di Uppello, abbandonata da decenni, diventata un rifugio per disperati e una discarica a cielo aperto. La segnalazione parte dai residenti della zona che con le prime belle giornate passeggiando lungo le suggestive vie della frazione si sono resi conto del degrado che circonda l’area. Erba altissima, cancelli divelti e tanti rifiuti accatastati. Rifiuti di ogni genere e tipo che rendono quello che potrebbe sembrare a prima vista un affascinante edificio abbandonato, un luogo per molti versi inquietante.

Il mistero del teschio ritrovato. L'ipotesi del rito satanico

All’interno le stanze una volta occupate sono diventate il luogo dove depositare rifiuti ingombranti e come si evince da molti dettagli il rifugio per qualche senza tetto. I materassi stesi a terra e i resti di cibo e bevande ne sono la prova. Un luogo che purtroppo risulta tra i tanti, soprattutto diffusi in aperta campagna, diventati vere e proprie discariche a cielo aperto. Un fenomeno, quello dell’abbandono dei rifiuti, molto diffuso a Foligno, che nel 2020, considerato anche il fermo causato dal lockdown, ha portato a ben 106 multe erogate dal Comune e Vus nei confronti dei trasgressori. Basti pensare che sono 48 le discariche abusive attive nel territorio e per le quali il Servizio ambiente e verde del Comune di Foligno sta procedendo con la bonifica al fine di poter risanare l’ambiente. Secondo gli uffici delegati comunali, nel raggio degli ultimi tre anni, si sono potuti contare 110 siti ridotti a discarica abusiva. Una struttura quella di Uppello, che all’esterno ha sulle sue mura anche simboli e segni frutto di atti vandalici e di stampo satanista come l’incisione delle stelle a cinque punte. Dettagli che non sono passati inosservati dai residenti e dai frequentatori dell’area, purtroppo conosciuta non solo per le bellezze paesaggistiche ma anche per episodi inquietanti. Ricordi e sospetti rinfocolati anche dal ritrovamento nella giornata di martedì del teschio umano in via Isonzo sul fondo del Fosso Renaro. Il corso d’acqua, adesso in secca, parte proprio dalla zona di Uppello – Sassovivo.

Rubano borse dalle auto in sosta



La struttura, che a quando si apprende attualmente è di proprietà del demanio, è stata al centro circa 15 anni fa di diverse e controverse questione amministrative e politiche. Nacque infatti un comitato contro la nascita di un deposito di stoccaggio di materiali esplosivi, dopo circa 30 anni dalla dismissione del sito. La licenza a procedere con la creazione della nuova sede venne revocata dalla Prefettura.

Festival, rassegne e sagre. Tutte la date degli eventi in Umbria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.