Il delitto di Perugia - Chi ha ucciso Meredith: il documentario in tv su Nove

Stasera in tv, sabato 29 maggio 2021, va in onda sul canale Nove "Il delitto di Perugia - Chi ha ucciso Meredith" (ore 21,30). Il documentario analizza il caso del femminicidio di Meredith Kercher, portando alla luce punti più oscuri del delitto.

Uno dei delitti italiani più tristemente famosi. L'omicidio di Meredith, noto anche come delitto di Perugia, commesso nel capoluogo umbro la sera dell'1 novembre 2007. Meredith Kercher era una giovane studentessa inglese venuta Italia nell'ambito del progetto Erasmus presso l'Università perugina. Il suo corpo venne ritrovato con un profondo taglio alla gola all'interno della casa in cui viveva con altri studenti. Per il suo omicidio è stato condannato in via definitiva con rito abbreviato il cittadino ivoriano Rudy Guede, giudicato unico responsabile dell'omicidio. Assolti invece la statunitense Amanda Knox e l'italiano Raffaele Sollecito, condannati in primo grado come concorrenti nell'omicidio.

Sulla vicenda tanti sono stati i film, i documentari, i programmi dedicati. Nel 2011, è stata registrata una pellicola cinematografica per la televisione intitolata Amanda Knox (Amanda Knox: Murder on Trial in Italy) per la regia di Robert Dornhelm. Nel 2016 Netflix ha distribuito un film documentaristico di Amanda Knox per la regia di Rod Blackhurst e Brian McGinn. Un altro film viene realizzato nel 2014 con la regia di Michael Winterbottom. Questo film segue la vicenda con gli occhi di un giornalista ed un reporter che osservano il caso. Il film ha tuttavia modificato il nome dei protagonisti (Amanda è chiamata Jessica). Alla vicenda viene fatta allusione nell'episodio Viaggio in Italia della serie animata I Griffin. Vari documentari in tutto il mondo sono stati dedicati alla vicenda, così come varie puntate di programmi televisivi. Anche una serie televisiva, Guilt (2015), si è vagamente ispirata alla vicenda.

