Terni, scoperti quattordici furbetti del reddito di cittadinanza. C'è anche un imprenditore

Hanno incassato indebitamente il reddito di cittadinanza per mesi. Sono quattordici persone, scoperte dai carabinieri dei trenta Comandi stazione della provincia di Terni e del Nucleo Ispettorato del Lavoro i quali, coordinati dal Comando provinciale di via Radice, hanno avviato una serie di approfonditi accertamenti dal mese di marzo 2021.

Il bilancio delle indagini è stato reso noto dall’Arma sabato 29 maggio 2021. Nel dettaglio, i militari hanno dapprima svolto un’indagine anagrafica e reddituale su svariati nuclei familiari in tutto il territorio provinciale, per definirne l’effettiva composizione ai fini Isee per la conseguente richiesta del reddito di cittadinanza.

Dai riscontri è emerso che nove percettori non avevano i requisiti idonei per ricevere il reddito di cittadinanza, sia per aver dichiarato falsamente la composizione del nucleo familiare sia per non avere il requisito della residenza in Italia da almeno dieci anni. Altre due persone sono state invece impiegate da altrettante aziende in nero, eludendo così l’obbligo di comunicazione dello stato lavorativo all’Inps che ne ha disposto immediatamente la revoca. Al riguardo le due aziende in questione sono state sanzionate con la sospensione temporanea dell’attività produttiva.

Ancora, in un piccolo comune della provincia di Terni è stato scoperto un percettore del reddito di cittadinanza che invece era rinchiuso in carcere per gravi reati contro la persona. Infine, i carabinieri hanno scoperto anche un piccolo imprenditore che, amministratore o liquidatore di ben sei società e proprietario di una settima, possedendo quindi quote del valore di circa 30 mila euro, aveva fatto risultare di essere nullatenente e senza fissa dimora per percepire l’indennità.

Complessivamente, quindi, al termine di questa prima tranche di accertamenti, sono stati segnalate all’autorità giudiziaria ternana come detto quattordici persone, per le quali è stato immediatamente revocato il reddito di cittadinanza con efficacia retroattiva, per una somma quantificata in circa 60 mila euro, ossia l’importo dei ratei indebitamente percepiti.

