Umbria, Anthony Hopkins in visita ad Assisi. Sosta in un ristorante del centro

In città la battuta ricorrente è che sia arrivato dopo aver visto la storia di Francesco e Chiara d’Assisi raccontata da Alberto Angela su Rai 1. Ma venerdì 28 maggio Assisi ha visto la visita di un premio Oscar, fresco vincitore della statuetta. Anthony Hopkins, dopo la Toscana visitata una mese fa circa, è arrivato in Umbria. L’attore americano vanta una filmografia sterminata, tanto da farne una vera e propria star Hollywood: vincitore di un Oscar nel 1992 per l'interpretazione di Hannibal Lecter ne Il silenzio degli Innocenti, ha bissato la statuetta nel 2021 con The Father.

La sua visita ad Assisi è stata rivelata da due scatti pubblicati su Facebook dalla titolare del bar ristorante San Francesco, Fulvia Angeletti. L'attore ha visitato Assisi e non si è sottratto nemmeno a posare per una foto con lo staff del locale. “Lo abbiamo riconosciuto solo alla fine, ci ha fatto i complimenti per il locale e la cucina. Si tratta di una visita che non ci aspettavamo, gli ho dato il benvenuto e l’ho ringraziato per le sue parole”, la reazione a caldo della stessa Angeletti nel raccontare non senza emozione l’incontro con l’attore.

Nelle stesse ore della visita ad Assisi di Anthony Hopkins, la città serafica ha incassato il buon risultato su Rai 1 per Ulisse – Il Piacere della Scoperta che, con la puntata dedicata ad Assisi e alle figure di Francesco e Chiara in onda giovedì, ha registrato 3.421.000 spettatori pari al 15.9%. Un’intera puntata che ha fatto vedere molti scorci della città ai milioni di telespettatori che l’hanno seguita. Tra le location, oltre alla Basilica, la chiesa San Damiano, dove secondo la tradizione le parole di un crocifisso hanno cambiato l’esistenza di Francesco, la Porziuncola situata dentro la Basilica di Santa Maria degli Angeli, passando per la Rocca Maggiore, principale monumento laico cittadino.

