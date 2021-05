Perugia, lavori nella scuola Ciabatti. Possibile soluzione nella vicina via Pinturicchio

29 maggio 2021 a

C’è una soluzione a due passi dalla Ciabatti che piace molto ai genitori. La complessa riorganizzazione delle 18 classi per la durata dei lavori di ristrutturazione del plesso, tiene col fiato sospeso molti genitori. Riorganizzazione alla quale Palazzo dei Priori lavora da due anni con decine di incontri e sopralluoghi per trovare la soluzione migliore. Ora secondo alcuni genitori ci sarebbe una soluzione interessante in via Pinturicchio, a 500 metri dalla scuola che da luglio diventerà un cantiere. Davanti alla media Foscolo, nei locali dell’ex convento dei Servi di Maria, il chiostro ospita ampie superficie che in passato anche la Provincia di Perugia aveva ipotizzate di utilizzare per la didattica. Del progetto allora non se ne fece più nulla resta però una struttura restaurata nel 2017, dal valore storico enorme e in parte inutilizzata. Il complesso dopo la partenza dei frati, per volontà del vescovo Giuseppe Chiaretti, fu acquistata dall’istituto per il sostentamento del clero, oggi diretto da don Roberto Di Mauro: “Noi siamo assolutamente disponibili a valutare questa ipotesi - spiega il presidente - ci dicano con chi parlare e noi non avremo problemi a farlo. Siamo anche disposti a venire incontro sulla richiesta dell’affitto”.

L’ipotesi, manco a dirlo, piace in particolare ai genitori che da settembre dovrebbero accompagnare i propri figli a scuola a Montegrillo. Al momento tra i genitori e il Comune la corrispondenza è fitta, alla ricerca di una soluzione che non scontenti nessuno e che medi fra le posizioni dei singoli e l’esigenze degli amministratori. Ad oggi le classi interessate alla riallocazione sono in tutto 18, che in base agli accordi, saranno suddivise 6 alla scuola dell’Infanzia Santa Croce, 4 alla scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo, 5 alla scuola primaria Ignazio Silone, e 3 nella scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Montegrillo.

Il complesso di Santa Maria Nuova, in via Pinturicchio, è stato interessato da un intervento di ristrutturazione completato proprio nel giugno del 2017. Il complesso architettonico risale al XVI-XVII secolo. Nell’ambito dei lavori legati ai Contratti di quartiere, sono stati realizzati nel lato sud del chiostro monumentale anche una serie di alloggi (19 in tutto) a canone concordato. In quello che allora fu definito un laboratorio dell’integrazione sociale bisogna capire se sarà possibile integrare anche alcune classi.

