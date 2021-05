Terni, Treofan. Primi soldi arrivati ai lavoratori, circa mille euro di tredicesima e quattordicesima

29 maggio 2021 a

Finalmente una buona notizia per i lavoratori della Treofan.

A tutti i dipendenti della fabbrica in liquidazione del polo chimico ternano, è stato accreditato, la mattina di venerdì 28 maggio 2021, il pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, per un importo di circa un migliaio di euro. va ricordato che da tre mesi le maestranze sono restate senza reddito, con gravi ripercussioni sui bilanci familiari.

Treofan, soldi in arrivo: ok del liquidatore a tredicesima, quattordicesima e anticipo Tfr

Soltanto il 10 maggio 2021 è stato firmato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto che garantisce dodici mesi di cassa integrazione straordinaria per reindustrializzazione, a partire dal 26 febbraio scorso.

La documentazione è stata inviata all’Inps che dovrà provvedere ai pagamenti, ma i tempi non sono brevi, all’Istituto serviranno circa tre mesi per completare la parte burocratica. Un’attesa stressante e i lavoratori, che continuano a presidiare la portineria principale di piazzale Donegani, sono costretti, purtroppo loro malgrado, a stringere la cinghia. Qualche spiraglio potrebbe arrivare dalla liquidazione del fondo pensione Fonchim, per chi ha aderito, che prevede, nel caso di ricorso alla cigs, l’anticipo del 50 per cento.

La vertenza Treofan a una svolta. Il liquidatore al Mise: "Sbloccati premi e tredicesime"

Da notizie sindacali, Fonchim, avrebbe ricevuto tutta la documentazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e per le prime settimane di luglio 2021 dovrebbe essere in grado di liquidare le spettanze.

Il liquidatore, Filippo Varazi, è all’opera per trovare l’advisor, la nomina è fondamentale per la ricerca di players, per avviare la fase della ricerca di una continuità produttiva in linea con quanto definito nell’accordo tra le parti. Varazi, nell’ultimo incontro in call conference promosso dalla viceministro del Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, si è preso alcune settimane di tempo per la ricerca, per poi riferire alla stessa Todde.

Intanto le parti sociali sono in attesa di una convocazione del liquidatore Varazi per la firma dell’accordo a latere.

Annunciata la nomina di un advisor per la reindustrializzazione della Treofan

