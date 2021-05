Perugia, Spoke balla nei luoghi simbolo: Electro Dance nella città

28 maggio 2021 a

Dopo la performance inaugurale di aprile 2021 che ha coinvolto l'artista tifernate Marco Baldicchi, a Perugia si è compiuta anche il secondo o intervento artistici inserito nel progetto Teatro Sant’Ercolano. Electro Dance nella città è l'evento che ha visto protagonista il ballerino francese di fama internazionale Spoke, uno di quei ragazzi che, intorno al 2007, ha dato origine al fenomeno Electro Dance, dai più conosciuto come "Tectonik". Per una settimana Spoke ha ballato nei luoghi simbolo della città, realizzando una performance in cui, attraverso la sua danza, viene operata una riappropriazione dello spazio urbano, in cui le architetture non sono più solo quinte sceniche ma entrano in dialogo con il ballerino e lo spettatore. Da questa performance è stato realizzato un video con l’intento di promuovere la città di Perugia e di richiamare l’attenzione su una subcultura fortemente comunicativa come quella dell’Electro Dance.

