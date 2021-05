Terni, campetti per lo sport in città: il Comune punta alla riqualificazione e cerca gestori

Giorgio Palenga 28 maggio 2021 a

La denominazione esatta è “spazi multifunzionali comunali”, in parole povere sono campetti dove poter fare sport, di varie zone di Terni, che i giovani ternani di ieri e di oggi (più i primi… considerato come sono ridotte le aree) hanno utilizzato o utilizzano per le loro partite a calcetto, a basket e quant’altro.

Molti sono malmessi ma ancora utilizzati, altri in completo abbandono e il Comune non ha risorse per qualificarli come dovrebbe. Ed allora ecco l’idea, che ha nell’assessore allo sport di Palazzo Spada, Elena Proietti, la convinta assertrice: concederli a titolo praticamente gratuito a chi dovesse presentare un progetto di riqualificazione, anche per una gestione di un numero congruo di anni, a seconda dell’investimento proposto.

L’input è stato già lanciato, c’è stato anche qualche colloquio più o meno informale con potenziali interessati, il Comune di Terni aspetta che possa arrivare una qualche concreta manifestazione di interesse per poter avvivare l’iter per eventuali assegnazioni.

Gli “spazi multifunzionali” in questione sono quelli di via Martiri della Libertà (davanti al parcheggio di largo Manni), vocabolo Fiori (dove c’è anche l’ex scuola da riqualificare, ma in questo caso l’investimento richiesto è piuttosto cospicuo), largo Mezzetti a San Giovanni (quelli del “No allo skate park”), quartiere Reit in via D’Acquisto, via Marzabotto a Cospea (dove invece lo skate park addirittura lo chiedono, foto in alto), via della Pernice, Collestatte, via Pio IX, verde attrezzato Matteotti, campi di bocce/verde di via Rosselli.

In pratica, se si riqualificano le aree c’è la possibilità di una gestione concessa ad uso del richiedente, anche se il Comune dovrebbe comunque riservarsi la possibilità di un utilizzo anche per la collettività, fosse pure saltuario.

Di particolare interesse c’è l’area di vocabolo Fiori, individuata come possibile alternativa a San Giovanni per lo skate park, per la cui realizzazione il Comune ha già accantonati 110 mila euro espressamente dedicati. In passato l’accoppiata campetto-scuola aveva suscitato l’interesse del mondo del basket, ma le richieste per la cessione dell’edificio (nell'ordine di 200 mila euro per un edificio del tutto fatiscente) avevano scoraggiato anche coloro arrivati armati dei migliori propositi.

