Terni: Centro Rafting Marmore, appassionati da tutta Italia per sfidare il fiume Nera in sicurezza

L’attività sportiva all’aperto è stata la più gettonata nel periodo di emergenza sanitaria – e in alcuni periodi anche l’unica consentita – ed anche ora che hanno riaperto le palestre al chiuso gli sport “open” sembrano continuare ad essere i preferiti. Il rafting, ovvero la discesa del fiume in canoa, è uno di quegli sport che permette a chi lo pratica di stare all'aria aperta e allo stesso tempo di farlo insieme agli amici nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

A Marmore, in provincia di Terni, c’è un centro di rilevanza nazionale, certificato dalla Federazione italiana Rafting, che attrae, ora più che mai, centinaia di appassionati ogni fine settimana.

Rafting Marmore: il luogo ideale per tornare a divertirsi all'aperto



E’ un centro aperto da più di venti anni, punto di riferimento a livello nazionale della specialità ma che, anche nei periodi di maggiori incertezze legate al diffondersi della pandemia, non ha registrato mai rallentamenti o cali di presenze di sosta, vista la possibilità di poter praticare l’attività all’aria aperta e quindi in totale sicurezza.

In particolare nel fine settimana il centro di Marmore è meta di tantissimi praticanti, non solo ternani ma anche provenienti da tutta Italia (principalmente Lazio, Marche e Toscana, ma anche da altre regioni), che scelgono il rafting per trascorrere qualche ora al massimo dell'adrenalina, potendo vivere l’indimenticabile esperienza di ritrovarsi ad affrontare le forti correnti del fiume Nera fin sotto alla cascata delle Marmore.

“E' dagli anni Novanta che il centro è attivo – spiega la guida Stefano Pierini – ed ogni anno sono molte le persone che decidono di avvicinarsi al rafting. E' uno sport che per praticarlo non bisogna avere particolari doti per farlo: basta saper nuotare bene, essere in buone condizioni di salute, età tra 18 e 55 anni e peso inferiore a 100 chilogrammi. Una volta indossato la muta in neoprene, le scarpe in neoprene, la giacca d’acqua forniti dall’organizzazione e dopo aver seguito la lezione teorico pratica che precede la discesa, finiamo la vestizione indossando l’aiuto al galleggiamento ‘salvagente’ e il casco, si raggiunge con i nostri mezzi il punto di imbarco posto proprio sotto la cascata delle Marmore, il salto d’acqua più alto d’Europa. Su ogni gommone trovano posto sei persone, generalmente alla loro prima esperienza, e la guida abilitata della F.I.Raft (Federazione italiana rafting) che impartisce i comandi durante la discesa”.

Rafting, River Walking e hydrospeed: sport adrenalinico in sicurezza in Umbria



C'è anche chi, come Daniele Trusiani, ha scelto il Rafting Marmore per il suo addio al celibato.

“Mi sposerò il 9 luglio 2021 – spiega – gli amici e i testimoni di nozze hanno deciso di farmi una sorpresa e iniziare il mio addio al celibato dallo sport ovvero da una bella discesa delle rapide in gommone sotto la Cascata delle Marmore. Sarà una bella esperienza da fare noi amici. In tutto siamo 12 e prima di trascorrere questi giorni insieme ci siamo sottoposti al tampone Covid in via precauzionale per rispetto nostro e anche di chi andavamo ad incontrare”.



Uno sport, il rafting, che cattura e coinvolge soprattutto se si pratica tra amici. “Abbiamo deciso di regalare per l'addio al celibato questa esperienza sportiva a contatto con la natura – sottolineano Giorgio Trusiani e Giorgio Marasco, i due testimoni di nozze –. Il rafting è uno sport che fa divertire e unisce chi lo pratica”.



Il Rafting di Marmore propone anche altre attività come ad esempio hydrospeed, river walking anche in notturno che porta, chi sceglie di praticarlo, alla scoperta del canyon tropicale sotto la cascata delle Marmore di notte.



Festa dell'8 marzo: le donne amano l'avventura:rafting, paracadutismo ed equitazione, gli sport più praticati

