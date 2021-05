Rafting Marmore: il luogo ideale per tornare a divertirsi all'aperto

27 maggio 2021 a

Il centro Rafting Marmore si trova a solo un'ora da Roma a Terni, precisamente in località Papigno a due passi dalla cascata delle Marmore, la più alta d’ Europa. Proprio dai piedi della cascata iniziano le discese in gommone per il rafting e per l’hydrospeed, due delle attività di punta del centro. In questo 2021 lo sport estremo sfida il Covid e in piena sicurezza e nel rispetto della normativa vigente punterà molto anche sul River Walking.



La fantastica discesa delle rapide in gommone dove il fiume Nera scorre veloce ribollendo sulle rocce per oltre tre chilometri, formando rapide di quarto grado, (da 1 a 6 le difficoltà del rafting), contornato da una vegetazione rigogliosa, in un ambiente che sembra tropicale." Luogo ideale per dedicarsi in compagnia della propria famiglia, dei propri amici o del proprio partner ad una piacevole attività di sport adrenalinico all’aperto tra hydrospeed, gommoni e canoa", spiegano al centro Rafting Marmore.



Il River Walking è il nuovo modo aperto a tutti per apprezzare il paradiso di giungla tropicale che si trova sotto la cascata più alta d'Europa. La Cascata delle Marmore viene aperta e chiusa da una diga a diversi orari della giornata. Quando la cascata è aperta il Fiume Nera ha una portata di 14 metri cubi al secondo che permette la pratica del Rafting e Hydrospeed. Quando la cascata è chiusa la portata scende 1 m al sec., è in questo momento che viene praticato il River Walking: la discesa guidata delle piscine naturali che si formano sul letto del fiume. Un'attività semplice, rilassante e che permette il contatto con un’ambiente unico al mondo come le Marmore.

