Umbria, Covid in discesa: i nuovi positivi sono 24, i vaccini quasi mezzo milione. Tutti i dati

In Umbria continuano a diminuire i dati negativi legati al Covid mentre aumentano quelli del vaccino contro il virus. La curva delle infezioni si piega più del previsto e Carla Bietta e Barco Cristofori del nucleo epidemiologico regionale, durante l'aggiornamento settimanale sull'andamento, spiegano che da tutti gli indicatori arrivano numeri che confortano. A partire dall'andamento dell'indice Rt che scende allo 0.57%. E' questa la nuova media mobile, calcolata nei sette giorni, più bassa del dato diitaliano che è dello 0.57%. E' stato inoltre sottolineato che sono positivi anche i numeri relativi all'incidenza, con la riduzione sotto 50 casi ogni 100mila abitanti. E' una incidenza addirittura inferiore rispetto a quella che si aveva l'1 ottobre, prima della seconda ondata del virus. La situazione regionale, dunque, viene considerata in "netto miglioramento" e giudicata una "coerente e attesa discesa dei contagi di tutte le fasce di età", così come quella dei ricoveri ordinari, delle terapie intensive e dei decessi. Una condizione, dunque, in netto miglioramento, come del resto sta accadendo ormai da oltre un mese.

I dati del Covid - Diamo uno sguardo ai numeri di oggi, giovedì 27 maggio. I nuovi positivi sono 24, ma sono state ufficializzate 102 guarigioni. Un solo decesso. Il dato degli attualmente positivi scende del 4.5% e attualmente è di 1.695 cittadini, quindi -. In isolamento, invece, 1.770 persone. Dall'inizio della pandemia i decessi sono diventati 1.393, mentre gli infetti salgono a 56.225. Le guarigioni totali 53.137. I ricoveri complessivi sono 89 e di questi 10 in terapia intensiva (-1).

La campagna vaccinale - Stando ai dati attuali, 27 maggio ore 8, sono 490.466 le dosi somministrate, quindi stasera sarà nettamente avvicinato il mezzo milione. Un aumento del 2% rispetto al giorno precedente. Sono 331.148 i cittadini che hanno ricevuto almeno un farmaco, mentre 167.766 hanno già completato il ciclo di vaccinazione. Mentre ci sono 185.303 prenotazioni in attesa, il 42.79% dei residenti ha visto iniettarsi almeno una dose, mentre il 21.6 ha completato le somministrazioni.

