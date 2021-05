Passignano sul Trasimeno, fermato sul raccordo gli trovano in auto cocaina: arrestato

27 maggio 2021 a

a

a

A Passignano sul Trasimeno, i carabinieri dell’aliquota del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Citta’ della Pieve, nel corso di un normale servizio perlustrativo per la prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno tratto in arresto in flagranza, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un sessantenne italiano, originario del Nord Italia, già conosciuto dalle forze dell’ordine per i reati legati alla droga.

Palermo: arresti droga, inquirenti 'lo smercio di crack e hashish davanti a un box abusivo' (2)

I carabinieri all’altezza dello svincolo di Passignano Est del raccordo autostradale Bettolle-Perugia, hanno proceduto al controllo di una Audi A3 grigia con a bordo un uomo.All’atto del fermo, ha assunto un atteggiamento guardingo e agitato tale da indurre i militari a procedere a più accurate verifiche estese anche all’interno del veicolo. Successivamente, dopo un’accurata ispezione, i carabinieri hanno rinvenuto un pacchetto avvolto nel cellophane che nascondeva un blocco intero di colore bianco risultato poi essere sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 105 circa.

L’arrestato è stato quindi condotto negli uffici della Compagnia carabinieri di Città della Pieve per le incombenze di rito, dopo di che, su disposizione dell’autorità giudiziaria., è stato tradotto presso la casa circondariale di Perugia-Capanne.

Droga nella pagnotta di pane: due arrestati a Cortona. E uno, ristoratore del Trasimeno, a casa aveva altro hashish e cocaina

L’attività posta in essere rientra tra quelle, ormai intraprese da tempo dai carabinieri che operano sul territorio lacustre, per la repressione dello spaccio e conseguente uso di sostanza stupefacenti, non disgiunta dal controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati di tipo predatorio. E la presenza dei carabinieri è molto apprezzata dai cittadini, che vedono nei tutori dell'ordine un punto di riferimento insostituibile. Da dire che la collaborazione è sempre più forte. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E non solo sul campo della lotta alla diffusione della droga.

Sgominata banda della droga: riforniva studenti, imprenditori e operai. C'era chi pagava con il reddito di cittadinanza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.