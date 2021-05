Narni, dopo l'emergenza Covid la Corsa all'Anello torna in piazza. Appuntamento in estate

27 maggio 2021 a

La Corsa all’Anello tornerà alla fine dell’estate, dal 27 agosto al 5 settembre, con “Secondo Aevo”, una manifestazione che unirà storia, radici ed innovazione tra eventi della tradizione, conferenze, workshop ed eventi gastronomici in un programma ricco di contenuti che verrà presentato a breve. La festa sarà “viva e sicura”, come sottolineano dall’Associazione Corsa all’Anello che sta lavorando all’evento di Narni con grande entusiasmo per riconsegnare ai contradaioli ed ai turisti un evento per così dire “fisico”, seguendo ovviamente tutte le norme di sicurezza dettate dall’emergenza Covid. Dopo una lunga attesa, infatti, la Corsa all’Anello tornerà in campo con gli eventi in presenza che si affiancheranno a quelli digitali ma che vogliono riportare la festa nelle piazze della città.

Una ripartenza attesa, suggellata da tanti eventi che uniranno la parte digitale, che nell’edizione intitolata “Primo Aevo” ha riportato un grande successo di pubblico, con quella in presenza, grazie all’organizzazione di manifestazioni che segneranno il ritorno della festa in centro storico con gli eventi della tradizione, nel rispetto della sicurezza di tutti i partecipanti. Il tutto sarà accompagnato dall’aspetto formativo, seguendo il percorso iniziato lo scorso anno e continuato ad aprile con i laboratori legati al mondo medievale, che continueranno anche in occasione di “Secondo Aevo” con nuovi interessanti workshop. Insomma, non mancherà nulla: la Corsa all’Anello tornerà, affondando ancora una volta le sue radici nella tradizione ed aggiungendo l’innovazione legata al digitale. Come affermano dall’Associazione Corsa all’Anello: “Torniamo a vivere la storia”. E dopo lo stop dovuto alla pandemia, la promessa diventerà finalmente una splendida realtà.

Resta da sciogliere il nodo del campo de li giochi che ospita la tradizionale giostra equestre tra i terzieri narnesi. Su questo punto gli organizzatori stanno ancora lavorando, ma l'obiettivo resta quello di riproporre la sfida finale della Corsa come accadeva prima dell'emergenza Coronavirus. Intanto a Narni cresce l'attesa per il ritorno della rievocazione storica.

