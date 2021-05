Foligno, primo concerto in streaming per i Melancholia il 27 maggio

27 maggio 2021 a

E’ tutto pronto per il primo concerto dei Melancholia. La band di Foligno che ha fatto furore nell’ultima edizione di X Factor Italia si esibirà nella serata di giovedì 27 maggio sul palco dell’Urban Records di Perugia. E lo farà per un evento unico nel suo genere dal titolo Melted skin live streaming show, un’esibizione live che sarà trasmessa in streaming, vista l’impossibilità di organizzare un concerto vero e proprio in presenza di pubblico causa Covid, pagando un biglietto di 10 euro.

“Non è un concerto vero e proprio, ma un evento – ha spiegato la cantante Benedetta Alessi durante un’intervista al canale Twitch Indiesposti – Sarà una sorta di presentazione del prototipo di concerto che metteremo in atto dal vivo anche dal punto di vista scenografico. Sicuramente sarà un evento esteticamente molto bello”. Venerdì i Melancholia pubblicheranno anche la nuova canzone Medicine. Le ultime settimane sono state piene di novità per Benedetta Alessi (voce), Filippo Petruccioli (chitarra) e Fabio Azzarelli (tastiere). La band folignate è entrata a far parte del roster di Radar Concerti, agenzia che si occupa di organizzazione di eventi, è finita nelle pagine di Vanity Fair in una rubrica dedicata alle band emergenti più importanti e ha prestato la sua musica per la realizzazione della sigla del 35esimo Mix Festival, Festival internazionale di cinema Lgbtq e cultura Queer che si svolgerà a settembre. Senza dimenticare che sono stati scelti come padrini delle giovani promesse della musica veneziana e veneta che si sfideranno al teatro del Parco e al teatro Toniolo nell’Hybrid music contest 2021.

E c’è tanta attesa per la stagione di concerti. Moltissimi fan sognano da tempo di vederli dal vivo per poter cantare con loro le canzoni che hanno spopolato a X Factor e che compongono il primo album “What are you afraid of?” pubblicato il 4 dicembre 2020. “Se pensiamo al primo concerto vero che faremo con le persone sotto al palco, ci vengono i brividi – ha ammesso Benedetta – La mancanza di esibizioni dal vivo non ci ha abbattuto e anzi ci ha messo più voglia di provare e di suonare. Non vediamo l’ora di cantare dal vivo, sarà incredibile. Questa estate non andremo in vacanza, ma suoneremo”. I numeri sui social spiegano bene il successo che sta ottenendo il trio di Foligno. Tra Facebook (57 mila) e Instagram (169 mila) i followers totali sono quasi 230 mila. “E’ bello sapere che ci sono persone che ci ascoltano ogni giorno e ci pensano”, ha concluso la cantante.

