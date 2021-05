Umbria, milioni di debiti a prestanome nullatenenti: 11 indagati

Fra. Mar. 27 maggio 2021 a

a

a

La Mb Group aveva accumulato debiti per imposte non pagate per circa 1 milione 350 mila euro. Ma per evitare l’Erario viene messa in liquidazione utilizzando un prestanome e trasferendo la sede in un indirizzo di Roma. Lo stesso insieme ad altri due che compare come sede di molte delle società la cui consulenza è affidata al commercialista tifernate Giuseppe Burani. E’ lui che, secondo la Procura di Perugia, assume il ruolo di “catalizzatore tra le varie società e promotore dell’associazione a delinquere di cui fanno parte gli indagati”. Imprenditori e colletti bianchi umbri che martedì mattina, come spiega una nota della Procura di Perugia, sono stati destinatari di un decreto di perquisizione eseguito dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Perugia. Si tratta appunto di Giuseppe Burani, Paola Becchetti, Alberto Buini, Giovanni Buini, Giuseppe Gallotta, Angelo Marinelli, Valeriano Pascucci, Giacomo Piandani, Paolo Spadoni e i già noti Alvano Bacchi e Giovanni Sandomenico, già indagati dalla Finanza per aver corrotto un il finanziere sospeso Savino Strippoli.

Finanziere in cella per corruzione: anche i due imprenditori chiedono la revoca dei domiciliari

Nel decreto di perquisizione, il sostituto procuratore titolare dell’inchiesta, Mario Formisano, scrive che “nel corso degli accertamenti è emerso un consolidato sistema associativo in grado di porre in essere nel tempo numerose condotte illecite mediante le quali è stato consentito ai vari soggetti economici coinvolti di sottrarsi, fraudolentemente, al pagamento delle imposte, preservando parimenti la propria integrità patrimoniale. Al riguardo - è ancora l’accusa - è stato osservato che la titolarità delle quote sociali di tali soggetti, dopo l’accumulo di ingenti debiti con l’erario, viene fittiziamente traslata a favore di prestanome nullatenenti, i quali, normalmente, in qualità di soci unici, decretano lo scioglimento anticipato della società, la sua liquidazione, eseguita solo formalmente non essendoci attivo da monetizzare, nonché la conseguente cancellazione dal registro delle imprese”.

Il finanziere arrestato per corruzione accusato di essere socio occulto di una società



Tra i prestanome figurano pure il genero di Burani. Lui in particolare risulta titolare in un determinato momento della C.G. Consulting di Foligno. Ma il pm scrive che “è stato accertato che nel 2019 la società non ha avuto utenze di alcun genere e l’unica dipendente assunta risultava essere la moglie. Gli indagati, difesi tra gli altri dagli avvocati Alessandro Vesi, Ilario Taddei e Stefano Bagianti, sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla commissione di reati fallimentari, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. “Le indagini - si legge nella nota della Procura - traggono origine da accertamenti di natura tributaria”.

Nuove accuse contro il finanziere ai domiciliari per corruzione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.