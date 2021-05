Città di Castello, medico sperimenta tecnica giapponese per intervento allo stomaco

Paolo Puletti 27 maggio 2021 a

Si potrebbe accennare al fatto che nemo profeta in patria, ma la dottoressa Elena Cavargini specializzata in gastroenterologia le sue capacità e la sua bravura in materia la sta mettendo in vetrina ad Arezzo. Fa una vita da pendolare, visto che continua a risiedere a Città di Castello.

La dottoressa Cavargini all’ospedale San Donato di Arezzo, in collaborazione con l’equipe di Gastroenterologia, ha eseguito per la prima volta un complesso intervento di chirurgia endoscopica per rimuovere un tumore grave dello stomaco utilizzando una innovativa tecnica portata avanti in Giappone. Questa ha permesso di eseguire un delicato intervento di chirurgia endoscopica di resezione di una lesione neoplastica iniziale dello stomaco (Egc) senza ricorrere all’intervento chirurgico tradizionale, riservato ai tumori avanzati. La paziente si chiama Maria, ha 74 anni e risiede nella provincia di Perugia. Dopo l’intervento in sala operatoria, la paziente è stata ricoverata per quattro giorni per un monitoraggio clinico: non ha evidenziato specifiche problematiche o effetti collaterali e dopo 72 ore ha ripreso l’alimentazione per via orale.

E’ stata dimessa in buone condizioni cliniche, senza evidenziare alcuna complicanza e riprendendo da subito una normale attività. “In un altro ospedale - racconta Maria - mi avevano prospettato l'asportazione di una parte dello stomaco, una prospettiva che mi spaventava. Poi ho conosciuto la dottoressa Cavargini e l'equipe del San Donato che mi hanno offerto un'altra strada. Essendo un intervento molto complesso ho solo dovuto attendere un po' viste la recrudescenza della pandemia. Nonostante ciò però mi hanno seguita con attenzione e vicinanza in questa attesa. Sono stati eccezionali. Poi è arrivato il giorno dell'operazione. Tutto è andato benissimo e dopo pochi giorni ero già a casa. Oggi mangio regolarmente e sto bene.” L’intervento è stato eseguito dalla dottoressa Elena Cavargini, in collaborazione con l’anestesista dottor Mauro Pepe e con parte dello staff infermieristico dell’Endoscopia Digestiva di Arezzo: Daniela Fusai, Daniela Gragnoli, Riccardo Gori, Monia Innocenti.

