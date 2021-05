Corciano, incidente stradale a Taverne: auto contro moto, un ferito

26 maggio 2021 a

Incidente stradale in zona Taverne di Corciano nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 maggio. All'altezza del bivio per l'autodromo di Magione, si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto, con il centauro che è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

