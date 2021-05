Assisi, elezioni comunali: il centrodestra presenta il candidato sindaco Marco Cosimetti

26 maggio 2021 a

Assisi, il centrodestra presenta il proprio candidato sindaco in vista delle elezioni comunali. Lunedì 31 maggio, alle ore 10.30 nella Sala della Conciliazione del palazzo comunale, si terrà la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Marco Cosimetti.

Nella conferenza stampa, oltre al candidato sindaco, interverranno i vertici regionali dei tre partiti della coalizione: i deputati umbri Virginio Caparvi (segretario regionale della Lega), Emanuele Prisco (coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia) e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi (coordinatore regionale di Forza Italia). L'evento, dedicato alla stampa e alle autorità politiche e istituzionali della coalizione, sarà trasmesso anche in diretta streaming e non prevede la partecipazione del pubblico, a causa dei limiti dovuti alle norme anti Covid. Della coalizione, secondo quanto già reso noto nei giorni scorsi, farà parte "almeno una lista civica", come anticipato dallo stesso Cosimetti, che non ha tuttavia escluso un numero più ampio di liste a sostegno della sua figura.

“Intorno al suo nome – riportava la nota inviata nel giorno dell’ufficializzazione della candidatura, avvenuta a febbraio - si è sviluppato il progetto condiviso delle forze politiche e civiche moderate di centrodestra, il cui obiettivo primario in questa fase, considerato il momento difficile e doloroso che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, è quello di condurre Assisi fuori da questa situazione difficile e restituire alla città il ruolo che merita nel mondo". Cosimetti sarà quindi il principale sfidante di Stefania Proietti, sindaco uscente della città, che sarà sostenuta dal Pd, mentre dal Movimento 5 Stelle ancora non è stata ufficializzata alcuna scelta in vista delle elezioni, che dovrebbero tenersi il 10 ottobre. Cinque anni fa, la corsa in solitaria del candidato sindaco pentastellato, Michele Leggio, portò all'elezione di un solo consigliere, proprio nella persona del candidato sindaco.

