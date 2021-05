Umbria, tragico schianto in auto: perde la vita 19enne del Lago. E' il terzo incidente stradale mortale in dieci giorni

Antonini Alessandro 26 maggio 2021 a

a

a

Incidente stradale mortale intorno alle 7:30 di mercoledì 26 maggio tra Magione e Passignano. Ha perso la vita una 19enne del posto. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. La notizia viene confermata dall'ospedale Santa Maria della Misericordia. Le ambulanze sono ancora sul posto, così come i pompieri.

Scontro tra due auto, muore una bambina. Grave la mamma

E' in fase di ricostruzione la dinamica dello scontro. Sul posto è stato chiamato il magistrato di turno. Stando ai primi accertamenti non ci sarebbero altre vetture coinvolte. L'incidente è avvenuto tra San Feliciano e Torricella, altezza Castello di Zocco. L'auto si sarebbe schiantata contro un albero. E' il terzo sinistro mortale nel giro di dieci giorni nella provincia di Perugia. Il 17 lungo la strada che porta da Migiana a Capocavallo, nel comune di Corciano, è morta una bimba di cinque anni. Fatale lo scontro frontale con una vettura condotta da un 19enne di Perugia. La madre, che era alla guida della vettura con la piccola a fianco, è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ex Silvestrini. La Procura di Perugia ha indagato per omicidio stradale la stessa donna e il 19enne. L'autopsia sul corpo della piccola ha evidenziato una morta causata "da forte trauma alla colonna". In particolare è stata riscontrata una frattura a livello cervicale. I rilievi hanno permesso di appurare che una delle due auto ha invaso la corsia dell'altra, per motivi ancora da accertare

La piccola Priscilla morta per un trauma alla colonna. La mamma è ancora grave

Domenica scorsa è deceduto all'alba un pasticcere 57enne di Foligno, lungo la strada che conduce la città della Quintana a Bevagna. L'uomo ha perso il controllo della vettura intorno alle 6 del mattino, mentre stava andando al lavoro. La sua auto è finita fuori strada e lui è morto sul colpo. In tre incidenti nel giro di dieci giorni ripropongono la pericolosità di alcuni tratti di strada della regione, dovuta sia alla scarsa visibilità e all'assenza di segnaletica adeguata, sia alle condizioni del fondo stradale.

Pasticcere morto nell'incidente: forse con il guard rail si sarebbe salvato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.