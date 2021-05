Umbria, mercato immobiliare: si vendono 20 case al giorno

Sabrina Busiri Vici 26 maggio 2021 a

In Umbria la casa resta un investimento solido. I dati sono da primato: si vendono 20 case al giorno, oltre le 7.300 le transazioni e il fatturato stimato sfiora il miliardo (931 milioni). Inoltre il 53% degli acquirenti paga con risparmi propri. E’ quanto evidenziano i dati rilevati dal rapporto immobiliare 2021 dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, dai quali si evince che il mercato 2020 ha sostanzialmente tenuto rispetto all’anno precedente registrando una flessione del -5% rispetto a una media nazionale del -8%. “L’Umbria è la terza regione per tenuta del mercato immobiliare dopo Marche (-2%) e Abruzzo (-4,7%)”, riporta Mauro Cavadenti Gasperetti, del comitato di vigilanza Borsa immobiliare. Il calo maggiore, invece, è registrato dalla Basilicata con -13,40%. “Per l’Umbria, inoltre, non bisogna dimenticare - fa presente Cavadenti Gasperetti - che il mercato è ancora praticamente fermo nei 15 comuni terremotati. Inoltre nel 2020 non si sono ancora dispiegati gli effetti positivi dovuti alle ristrutturazioni del superbonus 110%”. Nel 2020, il numero delle transazioni residenziali in Umbria è stato di 7.340 unità: ogni giorno sono passate di mano oltre 20 unità abitative. Il fatturato stimato - come già detto - sfiora il miliardo, con una media di 126.748 euro per singola compravendita. I mutui sono stati utilizzati per il 47% degli acquisti, con una durata media di 23 anni e rata di importo medio mensile di 450 euro.

Per entrare nel dettaglio del mercato Cavadenti Gasperetti fa presente che, a seguito della pandemia e del lockdown, la domanda si sta orientando verso case più grandi con spazi esterni e possibilmente con il giardino. “Il periodo del lockdown ha fatto emergere la necessità di avere spazi maggiori entro i quali muoversi nel privato. Da qui la richiesta di abitazioni con due/tre camere; con preferenza in periferia, in zone commerciali e dove ci sia la possibilità di muoversi a piedi. In calo la richiesta di case nei centri storici”. Due i profili dell’acquirente tipo: “Il giovane in cerca di prima casa - spiega Cavadenti Gasperetti - Una tendenza che si trasformerà in un boom proprio grazie alle nuove misure under 36 introdotte dal decreto Sostegni. Mentre il secondo profilo evidenzia la tipologia di chi punta a una situazione migliorativa della propria abitazione. Questa categoria rappresenta il 50/60% del volume degli affari. Inoltre, in questo caso, siamo di fronte a una doppia operazione: vendita della vecchia abitazione e acquisto della nuova. E le nuove misure, relative ai bonus ristrutturazioni, tenderanno a incrementare il mercato”.

Il volume di affari maggiore nel settore immobiliare è concentrato nei capoluoghi ma per avere i dati comune per comune bisognerà attendere il 3 giugno, “stiamo elaborando i dati”, fa sapere. Tra le novità del 2020 il ritorno degli stranieri in Umbria. “Soprattutto gli inglesi sembrano essere di nuovo molto attratti dalla nostra regione - rileva Cavadenti Gasperetti - Un fenomeno riscontrato già in passato che si era attenuato”. Per concludere, “il momento per il settore delle abitazioni è positivo e molte sono le opportunità. Dai bonus ristrutturazioni, alle agevolazioni che riguardano i giovani. Il decreto Sostegni, infatti, prevede la possibilità per gli under 36 di comprare una casa con l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, un credito d'imposta per gli acquisti assoggettati ad Iva e la cancellazione dell’imposta sostitutiva per i mutui. Per i meno abbienti invece la garanzia bancaria sarà pari all’80%n ulteriore incentivo che ha mosso subito le richieste di acquisto”.

