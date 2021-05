Figliuolo, replica alla Murgia: "Paura della divisa? Per me è passione e orgoglio"

25 maggio 2021 a

Intervista al generale Figliuolo a DiMartedì, di Giovanni Floris, su La7, nella puntata di martedì 25 maggio. Si parla subito della polemica legata alla divisa, lanciata dalla scrittrice Michela Murgia, la quale aveva confessato la sua paura per gli uomini in alta uniforme. "Io spero che questa divisa rassicuri. Questa divisa è un’uniforme che per me vuol dire oltre 40 anni di impegno, di passione e di orgoglio", ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo commissario all’emergenza Coronavirus. "Sono una persona comune, che ha avuto la fortuna, con tanto sacrificio, con tanta passione, di vincere un concorso all’Accademia Militare, di impegnarmi, di studiare, di operare sul campo di fare attività organizzativa, di raggiungere il vertice della mia forza armata. - ha aggiunto Figliuolo - Sono sempre stato al servizio dell’Italia, del mio paese, e in tutte le attività in Italia e all’estero ho visto tanta gente soprattutto nei posti più martoriati del mondo e quando vedevano un uniforme, soprattutto le uniformi dei militari italiani vedevano giustizia e protezione".

"Perché è stato scelto un militare? - ha proseguito Figliuolo -. Penso servisse una persona che decida rapidamente in base alla capacità di saper fare pianificazione operativa e logistica tenendo ben presente tutte le variabili che scendono in un campo così complesso come quello della campagna vaccinale nazionale. Ne usciremo il più presto possibile - ha aggiunto -. Saremo tutti vaccinati entro fine settembre poi è chiaro che la scienza va avanti e il virus pure perché è infido e bisogna tenerlo sempre sotto controllo".

Infine la conclusione: "Il piano vaccinale funziona se tutti andiamo nella stessa direzione. In questo momento sono veramente soddisfatto. Le Regioni stanno chiamando le persone, ci si sta rendendo conto che in alcune fasce di età mancano persone di cui, magari una piccola parte non si vuole vaccinare, ma molte non hanno un grado di informatizzazione sufficiente da accedere al servizio".

