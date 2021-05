Terni, accordo con Superconti per l'ex mercato coperto: al Comune oltre 7 milioni di euro

Giorgio Palenga 26 maggio 2021 a

Un accordo transattivo che farà entrare nelle casse del Comune di Terni circa 7 milioni, per l’esattezza 6 milioni e 700 mila euro, oltre agli interessi, consentendo al contempo di riqualificare una zona della città tra tanti anni nel degrado, pur essendo in pieno centro. E’ arrivata finalmente all’epilogo la vicenda dell’ex mercato coperto di piazza del Mercato, per il quale Superconti Supermecati srl e Palazzo Spada hanno raggiunto un’intesa che, finalmente, sblocca l’annosa questione. In base a questa nuova intesa,

Superconti dovrà rispettare gli accordi presi con il Comune e acquistare la struttura

Superconti non demolirà più l’edificio, né realizzerà piani interrati, che sarebbero stati destinati a parcheggi, ma attuerà una importante ristrutturazione dell’immobile esistente.

“La vicenda dell’ex mercato coperto è stata una delle molte questioni spinose che la nostra amministrazione ha ereditato - commenta il sindaco di Terni, Leonardo Latini -. È iniziata addirittura nel 2008, con la decisione del consiglio comunale di allora di vendere l’immobile attraverso un bando e, con il successivo contenzioso, ha creato incertezza, danni economici e soprattutto un profondo e inaccettabile degrado nel cuore del centro cittadino. Ora, con questa delibera di giunta e con la successiva delibera di consiglio, ci apprestiamo finalmente a risolverla con una soluzione che è frutto di un lavoro enorme e che va nell’interesse di Terni, consentendo all’Ente di introitare una cifra importante e alla città di recuperare un’area strategica, contribuendo al rilancio dell’attrattività del centro storico e al ripristino del decoro”.



Martedì 25 maggio 2021, infatti, la giunta comunale ha approvato la transazione con Superconti, atto che dovrà ora avere l’ok del consiglio comunale, che appare scontato e potrà dare il via libera definitivo all’autorizzazione per la firma della transazione. Il contenzioso per l’alienazione dell’area e dell’immobile, che ha avuto origine il 30 dicembre 2011, è tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato.

“La sua lunghezza e la sua complessità – dice ancora il sindaco – ci hanno indotto ad approfondire la questione con straordinaria attenzione con i nostri dirigenti, con l’avvocatura comunale e con il segretario generale che ringrazio tutti per il prezioso lavoro svolto e per la professionalità. Un passaggio centrale è stata la richiesta del 4 ottobre 2019, con la quale la Superconti Supermercati Terni s.r.l. (già Grandi Magazzini Superconti S.p.A.) ha manifestato la volontà di addivenire ad una transazione al fine di dirimere la controversia in corso”.

Per la definizione dell’iter il Comune si è avvalso anche di un parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La transazione, illustrata nel dettaglio in ben 29 cartelle, a livello economico è a saldi invariati rispetto all’offerta iniziale per l’acquisto dell’immobile e comprende anche gli interessi e le spese legali. Il Comune di Terni incasserà quindi complessivamente 6 milioni e 700 mila euro oltre gli interessi, la rivalutazione e le spese legali; un milione di euro era però già stato versato in precedenza.

“La mancata demolizione dell’immobile e il non dover più realizzare i piani interrati – fa presente ancora Palazzo Spada – consentirà una più rapida conclusione dei lavori, senza creare ulteriori disagi all’area interessata, piazza del Mercato, consentendone in ogni caso una profonda riqualificazione”.

Sull’ok della giunta comunale esprime “soddisfazione” Gianni Barbetti, presidente della Superconti Supermercati.

“A nostro avviso - spiega - rappresenta un passo importante e significativo per la riqualificazione di un'area degradata della città. Superconti, dopo l’acquisizione da parte di Coop Centro Italia, si è impegnata per lo sviluppo di tale opera e si prodigherà per realizzare in quel luogo un’attività commerciale che, siamo certi, contribuirà alla modernizzazione del centro storico e dell’intera città di Terni”.

