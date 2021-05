Umbria, ancora un giorno senza vittime per Covid. Il punto sul vaccino

vaccino, covid, umbria, italia 25 maggio 2021 a

Non ci sono nuove vittime nel bollettino ufficiale della Regione Umbria diramato nella giornata di oggi, martedì 25 maggio, ovviamente relativo alla pandemia da Covid 19. I decessi dall'inizio della diffusione del virus, dunque, restano fermi a 1.391 nelle statistiche ufficiali. Nella giornata di lunedì era stato registrato un leggero aumento dei ricoveri, ma ora tornano a diminuire. Sono quattro in meno (-4.3%), novanta i letti occupati, di cui 13 nelle terapie intensive (nessuna variazione). I nuovi positivi sono 55 e portano il totale a 56.166. Ma sono state ufficializzate 85 guarigioni, quindi scende ancora il numero degli attualmente positivi che tocca quota 1.916 (calo dell'1.5%), quindi trenta in meno rispetto al bollettino precedente.

Sono stati analizzati 2.610 tamponi e 4.516 test antigenici. Il tasso di positività è dello 0.7%, più basso del precedente che era dell'1%. Restano ancora in isolamento 2.007 persone. Dall'inizio della pandemia hanno superato l'incubo del virus 52.859 guariti. La curva dei nuovi casi, dunque, è in netta discesa, così come quella dei ricoverati.

Il vaccino in Umbria - I dati della campagna vaccinale sono quelli registrati nella mattinata di oggi (martedì 25 maggio) alle ore 8. Le dosi inoculate salgono del 2%, complessivamente sono 471.781. I cittadini a cui è stata somministrata almeno la prima parte del farmaco sono 314.768 (+2.7% rispetto al giorno precedente), mentre 164.658 hanno già completato il ciclo. L'Umbria ha ricevuto nel complesso 489.365 dosi e sono 191.882 le prenotazioni ufficializzate. Nelle ultime 24 ore le iniezioni sono state 9.101, uno dei dati maggiori dall'inizio della campagna vaccinale. Il 21.21% dei residenti ha completato il vaccino, il 40.64% ha ricevuto almeno una iniezione.

Il vaccino in Italia - Stando al dato di questa mattina (25 maggio, ore 6.13) nel complesso sono state iniettate 31 milioni 367.254 di dosi. Sono 10 milioni 409.935 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. L'Italia ha ricevuto sino ad ora 32 milioni 975.467 farmaci.

