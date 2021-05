Umbria, trova il ladro in casa in piena notte e lo mette in fuga. Ancora colpi a Città di Castello

Paolo Puletti 25 maggio 2021 a

a

a

Ancora furti nelle abitazioni durante le ore notturne a Città di Castello. Nello scorso fine settimana due i colpi. In uno dei due casi la proprietaria, intorno alle 4 del mattino, si è alzata per andare in bagno ma si è trovata dinanzi la sagoma di un uomo alto e robusto che per fortuna è subito fuggito da una porta finestra che affaccia sul giardino, dalla quale era entrato. La signora ancora scossa per quanto accaduto ha raccontato: “Nella notte tra venerdì e sabato scorso qualcuno si è introdotto in casa mia, forzando la finestra della cucina, mentre io dormivo. Quello che mi fa più rabbia è che abbia toccato le mie cose, rovistato nei cassetti".

Assalto nella notte a bar, edicola e benzinaio: scoperti e denunciati

E ancora: "Ciò che invece continua a sconvolgermi è aver rischiato molto di più del furto di una borsa e un portafogli, perché di notte spesso mi alzo e avrei potuto trovarmi di fronte questo disperato, perché giusto quello può essere, visto la scelta infelice di entrare in casa di chi soldi non ne ha davvero”. Il ladro per entrare ha utilizzato la tecnica del foro sulla porta finestra, poi con un filo di ferro ha sbloccato la serratura e quindi ha avuto facile accesso in casa senza fare rumori sospetti. Ma la signora si è svegliata e il ladro si è dato alla fuga portando via la borsa della malcapitata.

Spaccata in bar tabaccheria del centro, rubate sigarette e Gratta e vinci

Sempre durante la stessa nottata c’è stato un altro furto, in questo caso in realtà si è trattato di un tentativo che è andato a vuoto. Ad essere presa di mira un’abitazione alle pendici della Montesca. La preoccupazione però torna a crescere in questa zona del Villaggio Musicale – Montesca dove proprio un mese fa era stato messo a segno un altro colpo in abitazione. In quel caso i ladri avevano agito nella prima serata ed erano stati agevolati dal fatto che in casa non in quel momento non si trovasse nessuno. I proprietari al rientro hanno avuto l’amara sorpresa: portati via denaro contante, monili e oggetti in oro.

Tentano di far esplodere il bancomat dell'ufficio postale, ma l'allarme mette in fuga i ladri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.