Terni, salva un giovane che sta per annegare. Premiato dal sindaco l'eroe di Piediluco

Non ama la ribalta Giacomo Vitaloni, l’uomo che ha salvato un giovane che stava affogando nelle acque del lago di Piediluco. Lunedì 24 maggio, a palazzo Spada, il sindaco di Terni gli ha consegnato una spilla con il Thyrus e una pergamena, sottolineando “il coraggio, l’altruismo e il senso civico dimostrati". "Mi ha colpito molto questa vicenda e ha colpito tutta la comunità - ha detto il sindaco, Leonardo Latini - perché questo è un gesto di altruismo compiuto in un momento in cui stare distanziati rappresenta una regola necessaria ed invece l'episodio ci ha ricordato quanto sia importante il contatto, la vicinanza e l'essere solidali tra di noi”. Il 32enne ternano, che fa l’agente di commercio di prodotti termoidraulici e il pizzaiolo nel fine settimana, non vuole i riflettori.

“Mi fa enormemente piacere il premio, ma non mi sento affatto un eroe. Spero solo che l’accaduto venga preso ad esempio, da chiunque si dovesse trovare nella mia situazione, per non voltare le spalle o restare indifferenti. Da qui a definirmi eroe c’è una bella differenza e ho il timore che da un salvataggio venga fuori un’esagerazione mediatica, rispetto al significato vero del gesto”. Il ragazzo salvato è in buone condizioni, ma è ancora convalescente. “Nell’acqua del lago il fondale non si vede. Mi trovavo a circa 25 metri e ho assistito a tutta la scena, ma non ricordo tutti i dettagli perché c’è stato poco tempo per ragionare.

Quando l’amico del ragazzo ha gridato aiuto ho preso a correre e mi sono tuffato per provare a dare una mano. Il ragazzo era vicino all’ultimo pontile in direzione Ara Marina, a una profondità di circa tre metri. Dopo varie volte che mi sono immerso per cercarlo, visto che sott’acqua non si vede oltre i 20 centimetri, sono riuscito a trovarlo distinguendone la sagoma sul fondo. Era già incosciente, ma sono riuscito a riportalo in superficie. Da quel che hanno detto i medici sarebbero bastati altri 20 secondi e il ragazzo non ce l’avrebbe fatta”.

