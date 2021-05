Terni, Francesca Ciuffatelli passa le selezioni e va in finale al concorso di Miss Mamma Italiana 2021

25 maggio 2021 a

La ternana Francesca Ciuffatelli, domenica 23 maggio, ha superato a Cervia le selezioni per l’edizione di Miss Mamma Italiana 2021. Il concorso nazionale di bellezza e simpatia, arrivato quest’anno alla sua 28esima edizione, è curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, ideatore e patron della manifestazione, e riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni, con fascia Gold per le mamme dai 46 ai 55 anni e con fascia Evergreen per quelle con più di 56 anni.

Le mamme partecipanti, a bordo delle auto d’epoca della Scuderia Hf, hanno sfilato in passerella lungo le vie della città romagnola, con sosta per uno shooting fotografico all’antica Salina di Cervia, dopo di che, hanno sfilato con abiti eleganti ed ognuna ha sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche. Miss Mamma Italiana sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno tre milioni di donne fin dall'adolescenza. All’Hotel Roma di Cervia, con il patrocinio del Comune romagnolo, si è svolta la selezione valevole per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2021.

La giuria, presieduta dal sindaco della città Massimo Medri e dal presidente nazionale della Federazione italiana gioco calcio settore giovanile e scolastico, Vito Tisci, ha proclamato vincitrice della selezione Francesca Ciuffatelli, 32 anni, di Terni, addetta alle vendite, mamma di Giulia di 8 anni. La fascia Miss Mamma Italiana Gold è andata a Barbara Petrella, 49 anni, di Parma, mentre la fascia Evergreen a Tiziana Ruberto, 56 anni, di Roma. Le tre mamme andranno alla finale nazionale del concorso. L’evento è stato presentato da Paolo Teti, ideatore e patron del concorso, e da Barbara Semeraro ed Erika Collina. Tra le mamme che si sono aggiudicate il pass di accesso alle prefinali nazionali c'è anche Graziella Ponti, 50 anni, personal chef, di Spello (Perugia), mamma di Valentina di 30 anni e delle gemelle Laura ed Aurora, di 18 anni. Ha partecipato al concorso nella categoria Miss Mamma Italiana Gold Arianne.

