Umbria, segnali di ripresa anche per il commercio. Saldi estivi al via il 3 luglio

Il commercio dà i primi segnali di ripresa, in alcuni casi anche molto incoraggianti. Il presidente di Federmoda Umbria, Carlo Petrini, parla di una ripartenza a macchia di leopardo condizionata dal meteo e dagli allentamenti che arrivano dal governo nazionale. “La ripresa del comparto delle cerimonie, per esempio, sta dando un apporto significativo - evidenzia - E fermo restando che la categoria sta attraversando un momento complicatissimo, ci sono realtà che stanno lavorando davvero molto bene”. Regalando speranza agli altri.

E’ il caso di Roberto Ranieri, titolare del negozio Giuliana Faina Calzature di San Martino in Campo, a Perugia, quasi 12 mila “mi piace” nella pagina facebook dedicata. “Il nostro negozio è stato aperto nel 1973 e ha una sua clientela che non ci ha mai abbandonato - spiega Ranieri - Tuttavia nel periodo del lockdown abbiamo insistito molto con la pubblicità nei canali social e con le vendite online. Questo grande lavoro che abbiamo fatto ci sta regalando adesso i frutti e riceviamo ordini anche dall’estero. Ma anche a negozio le cose stanno andando bene - evidenzia ancora Ranieri - non nascondo che il sabato abbiamo la fila fuori, soprattutto con la ripresa delle cerimonie”. Anche se, fa notare il titolare del negozio di San Martino in Campo, sono cambiati i gusti degli acquirenti. “Non più tacco dodici quanto piuttosto una calzatura comoda e facilmente riutilizzabile”, spiega. Tutto sommato, comunque, va anche meglio del pre-Covid. Un caso isolato? Neanche tanto. A Castiglione del Lago, Massimiliano Baccari, titolare del negozio Otis Moda & Sport specializzato nella vendita di calzature, articoli sportivi, abbigliamento e pelletteria, spiega che dopo mesi tanto duri si sta andando nella direzione giusta.

“Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel”, dice. “Ci sono segnali molto incoraggianti dati da una concomitanza di fattori: le vaccinazioni, il fatto che presto l’Umbria sarà zona bianca, la ripartenza di molti comparti come le cerimonie e le palestre - spiega - Anche da un punto di vista psicologico tutto questo è molto importante: la gente sta tornando a uscire e quindi riprende a fare shopping, ad acquistare il pantaloncino carino per riprendere gli allenamenti in palestra o l’accessorio particolare per uscire. Sono piccoli, grandi segnali di normalità. Noi - continua Baccari - avevamo approfittato del lockdown per effettuare degli interventi di ristrutturazione del negozio, non abbiamo mai annullato gli ordini cercando di lavorare anche con l’online. Tutto questo, oggi, ci è di grande aiuto e ci fa vedere la situazione con moderato ottimismo”. Resta la consapevolezza che le difficoltà da affrontare sono comunque tante e che non per tutta la categoria la situazione è così serena. Intanto è ufficiale: i saldi estivi inizieranno il 3 luglio.

