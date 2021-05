In Umbria i nuovi casi sono dieci. Ancora due vittime, lieve aumento dei ricoveri. Tutti i dati

24 maggio 2021 a

Sono stati solo dieci i nuovi casi positivi ufficializzati dal bollettino della Regione Umbria di oggi, lunedì 24 maggio. Un netto calo rispetto ai dati degli ultimi giorni e della settimana precedente: lunedì 17 erano stati quindici. Il numero complessivo dei contagiati dall'inizio della pandemia, sale quindi a 56.111. Ma gli attualmente positivi continuano a diminuire, visto che vengono ufficializzate 29 guarigioni (il dato complessivo sale a 52.774). In questo momento sono 1.946 i positivi. Purtroppo l'aggiornamento ufficializza due nuovi decessi: le vittime dall'inizio della pandemia sono ora 1.391. Complessivamente sono stati analizzati 569 tamponi e 415 test antigenici. Il tasso di positività è dell'1% sul totale contro l'1.49 di sette giorni fa, quello sui molecolari l'1.7% (lunedì scorso era 2.6%). Gli unici dati negativi arrivano dalle strutture sanitarie. Dopo diversi giorni di calo, i ricoverati sono tre in più nei reparti ordinari, quindi salgono a 94. I posti occupati nelle terapie intensive sempre tredici.

Il punto sul vaccino - Nella giornata di oggi, lunedì 24 maggio, è stata aperta la prenotazione per i quarantenni. Ancora non ci sono dati ufficiali, ma è scontato che in migliaia abbiano proceduto. I numeri della campagna vaccinale sono stati aggiornati alle ore 8. Il totale delle dosi somministrate sale dell'1.1% e tocca quota 462.680 (su 489.365 consegnate). Sono 306.497 i cittadini che hanno ricevuto almeno una iniezione, tra questi 162.787 sono stati vaccinati con il ciclo completo (+2.9%). Iniezioni al 39.56% dei cittadini umbri, mentre la percentuale degli immunizzati sale al 20.97%. Al momento risultano in coda 196.516 cittadini, ma come scritto è facile immaginare che presto aumenteranno, visto che ora possono prenotare anche i quarantenni.

La campagna nazionale - Uno sguardo all'andamento della vaccinazione in tutto il Paese. Ad oggi lunedì 24 maggio (ore 6.13) le dosi somministrate sono 30 milioni 900.385. I cittadini che invece hanno completato il ciclo 10 milioni 189.857 e rappresentano il 17.20% della popolazione. Le prime tre regioni che hanno iniettato la percentuale più alta delle dosi ricevute: Marche al 96.2%, Veneto al 96.1% e Lombardia al 95.8%.

