Umbria, assalto nella notte a bar, edicola e benzinaio: ladri scoperti e denunciati

24 maggio 2021 a

a

a

In Umbria tre colpi messi a segno nella stessa notte in altrettante attività commerciali di Bastia Umbra. A essere presi di mira un bar, una stazione di servizio e un'edicola. Con un bottino di oltre 10.000 euro grazie a beni di tutti i tipi - da tabacchi fino ad attrezzi – che però i ladri si sono goduti poco. Le indagini della polizia di Stato del commissariato di Assisi, anche grazie alla collaborazione della municipale di Bastia, hanno infatti permesso di incastrare i due ladri, di 51 e 33 anni, entrambi di origini calabresi e residenti nella provincia di Perugia, con numerosi precedenti.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Per il 33enne si è aggiunta anche la denuncia per spaccio di sostanza stupefacente: aveva 13 grammi di hashish suddivisi in dosi singole. Per il 51enne invece la denuncia per violazione del provvedimento della misura di sicurezza della sorveglianza speciale, oltre alla segnalazione in Prefettura quale assuntore, perché trovato in possesso di una siringa con eroina.

Video su questo argomento Rapinato il Bar Hope di Lungonera Cimarelli: bandito minaccia con la pistola le due dipendenti - Video

All'alba di sabato 22 maggio la squadra volante è intervenuta in un bar del centro di Bastia Umbra dove ignoti si erano introdotti nel cuore della notte portando via tabacchi, gratta e vinci, dolciumi e denaro per un valore complessivo di 10.000 euro. Due persone immortalate dalle telecamere di sicurezza. Con la collaborazione della polizia municipale, sono state visionate le immagini della videosorveglianza urbana, dove è stato visto un furgone bianco. Inoltre è emerso che i due avevano preso di mira anche un’edicola e una stazione di servizio. All’interno dell’edicola, dopo aver forzato la saracinesca, avevano portato via una scatola in cartone contenente blister in plastica e 23 confezioni di sim card. Alla stazione di servizio, dopo aver forzato alcuni accessi, si sono appropriati di un caccia gomme in acciaio, un cacciavite e uno scalpello.

Tentano di far esplodere il bancomat dell'ufficio postale, ma l'allarme mette in fuga i ladri

Grazie agli elementi raccolti, gli agenti assisani hanno rintracciato una persona già nota alle forze dell’ordine corrispondente ai fotogrammi delle telecamere e hanno perquisito abitazione e furgoncino; in quest’ultimo sono stati trovati oggetti atti allo scasso, guanti da lavoro di tutte le grandezze, una corda, pacchetti di patatine, croccanti e chewing-gum nonché gli arnesi rubati alla stazione di servizio. All’interno dell’abitazione invece indumenti compatibili con quelli utilizzati dai ladri, buste piene di monete di vario taglio, altri dolciumi, buste di tabacco, cartine e sigarette che sarebbero state riconosciute come proprie dal titolare del bar derubato. Infine sono state recuperate anche diverse confezioni di sim card riconosciute dal proprietario dell’edicola saccheggiata.

Spaccata in bar tabaccheria del centro, rubate sigarette e Gratta e vinci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.