Umbria sotto i 2mila casi positivi. Ancora una vittima. Aumentano i vaccini. Tutti i dati

Continuano a diminuire gli attualmente positivi in Umbria. Buone notizie arrivano anche dal bollettino di oggi, domenica 23 maggio. I nuovi casi sono 40, +11% rispetto a quelli della giornata precedente di sabato 22 maggio. Ma aumentano le guarigioni: ne sono state registrate 102. Il numero degli attualmente positivi, dunque, scende sotto le 2mila persone, per l'esattezza 1.967 (-3.1%). I contagiati dall'inizio della pandemia sono saliti a 56.101, ma in 52.745 hanno superato il virus. Ancora un morto, purtroppo. Le vittime complessive causate dalla panademia, secondo i dati della Regione, sono 1.389. Sono stati analizzati 1.890 tamponi e 3.077 test antigenici. Il tasso di positività è stato dello 0.8% (0.6% nella giornata di sabato), mentre sui soli molecolari del 2.1% (era 1.9%), quindi leggero aumento. Un ricoverato in meno nei reparti ordinari dedicati al Covid in regione: 91. Ma uno in più nelle terapie intensive, 13.

La campagna vaccinale - Nuovo aumento delle dosi di vaccino somministrate. Complessivamente sono 457.532 e quindi è stato registrato il +1.5% rispetto alla giornata precedente. Sono 305.786 gli iniettati con almeno una dose, ma in 158.275 hanno completato il ciclo vaccinale, aumentando del 3.4%. Cresciute anche le dosi consegnate alla Regione: +1.7% (489.365). Almeno la prima per il 39.46% dei residenti in Umbria, mentre completamente vaccinato il 20.38% della popolazione. Ovviamente aumentano anche i cittadini che si sono prenotati: 197.274 (nella foto sopra il grafico dei vaccinati quotidiani).

La campagna nazionale - In Italia sono state somministrate 30 milioni 490.624 dosi (bollettino ore 6.15 di oggi, domenica 23 maggio). E sono nove milioni 997.294 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, cioè seconda somministrazione o J&J con una sola iniezione. All'Italia sono state consegnati 32 milioni 975.467 farmaci e nei prossimi giorni sono in programma nuovi arrivi. Uno sguardo alle regioni. Nella percentuale delle dosi iniettate rispetto a quelle ricevute al primo posto le Marche con il 95.1, al secondo Puglia e Veneto a parimerito, 94,8%.

