Incidente stradale mortale intorno alle ore 6.15 di oggi, domenica 23 maggio. Un uomo di 57 anni è morto tra Foligno e Bevagna dopo un sinistro che ha coinvolto la sua auto, senza interessare altri mezzi in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, raggiunti poi dalle forze dell'ordine per i rilievi del caso.



Notizia in aggiornamento

