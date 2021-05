Covid in Umbria, la Regione con più dosi è pronta a vaccinare anche i turisti

Alessandro Antonini 23 maggio 2021 a

L’Umbria in caso di aumento delle dosi di vaccino, una volta assicurata la copertura ai residenti, è pronta a vaccinare anche i turisti.

E’ la proposta avanzata al generale Francesco Paolo Figliuolo, che dovrebbe approdare venerdì in Umbria insieme al capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Il cuore verde si sta attestando a una media di nove mila somministrazione al giorno, ma la potenzialità dichiarata allo stesso esecutivo Draghi è di 18.000.

Non sono stati recuperati i 50mila promessi a febbraio per l’incidenza delle varianti che ha visto il cuore verde quale prima regione alle prese con la terza ondata. Poi, dopo tre settimane di zona rossa, è stata anche la prima ad uscirne. Però le dosi in più di cui aveva diritto non sono mai arrivate.

L’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, conferma l’idea di vaccinare i turisti, chiedendo una ulteriore quota di dosi, e ribadisce che “vale sempre la regola che se ho vaccini in più facciamo anche i turisti. Prima dobbiamo soddisfare le necessità degli umbri. Va sottolineato che per quanto ci riguarda sosteniamo senza dubbio la possibilità di vaccinare i turisti, che in questo momento, permetterebbero a tante persone di passare le vacanze in Umbria senza l'assillo del richiamo del vaccino. Reputo che nel pacchetto turismo il governo lo dovrebbe contemplare”.

Certo andrebbe messo a punto un sistema di interscambio di dati con le altre regioni o nel caso di turisti stranieri con altri paesi per effettuare la presa in carico dei turisti da vaccinare e in base ai numeri chiedere dosi aggiuntive.

Proprio per avere più fiale, nell’ultimo Cor (Centro operativo regionale) è stata ventilata la possibilità di chiedere i vaccini che le altre Regioni rifiutano, in particolare AstraZeneca, a partire dalla Sicilia. E’ la mossa che ha fatto la Lombardia. Ma al momento non si hanno notizie su eventuali ok da parte della struttura commissariale centrale.

