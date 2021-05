In Umbria 36 positivi. Ricoverati sotto quota 100 e più di 450mila dosi di vaccino somministrate. Due morti. Tutti i dati

22 maggio 2021 a

Sono 36 i nuovi positivi da Covid 19 in Umbria. E' il dato del bollettino ufficiale della Regione di oggi, sabato 22 maggio: calo del 20% rispetto al giorno precedente (45). Si registrano purtroppo ancora due decessi. Il numero complessivo delle vittime continua dunque a salire e dall'inizio della pandemia i morti sono stati 1.388. Gli attualmente positivi diminuiscono ancora. Scendono del 3.2% e ora sono 2.030 (ieri 2.097). Complessivamente sono stati 56.061 i casi positivi nel territorio regionale. Di questi 52.643 hanno superato il virus (+0.19%), altri 101 rispetto alla giornata di sabato 21 maggio (-0.19%). Restano in isolamento 2.365 persone e anche questo dato continua a calare, esattamente del 5.1% (era 2.491). Diminuiscono inoltre i ricoverati che scendono sotto quota 100, sono esattamente 92, quindi -8.9%. Dodici ancora in terapia intensiva. Sono stati analizzati nelle ultime 24 ore 4.046 test antigenici e 1.883 tamponi molecolari. Il tasso complessivo di positività è dello 0.6%, quello relativo ai soli molecolari dell'1.9%.

Campagna vaccinale - Secondo la fotografia della Regione scattata alle ore 8 di questa mattina (sabato 22 maggio), superata la quota di 450mila dosi somministrate, per l'esattezza 450.556 delle 481.315 che sono state consegnate all'Umbria. Sono 303.088 i cittadini a cui è stata inoculata almeno una dose. 153.105, invece, coloro a cui è stato iniettato il ciclo completo. I due dati sono aumentati rispettivamente dell1'.4 e del 4%. Sale al 39.11% la percentuale dei cittadini a cui è stata somministrata almeno una dose, mentre quella dei vaccinati a ciclo completo sale al 19.72%. Ancora 163.470 cittadini già prenotati per la somministrazione.

Campagna vaccinale nazionale - Il dato è delle 6.14 di questa mattina (22 maggio): 29 milioni 969.854 dosi di vaccino inoculate, quindi di fatto è stata superata quota 30 milioni, considerate le ore trascorse. Passo in avanti verso le 10 milioni di persone completamente vaccinate: attualmente sono 9 milioni 759.934.

