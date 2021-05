Perugia 1416, il palio di quest'anno dipinto dall'eugubina Agnese Pierotti

Sabrina Busiri Vici 22 maggio 2021 a

a

a

A Perugia sarà un’estate tra reale e virtuale. Sospesa tra la ripresa degli appuntamenti dal vivo e la necessità di essere prudenti. Protagonista: il centro storico e le sue bellezze. Il cartellone primavera-estate della città, in attesa che l’Umbria diventi bianca, inizierà proprio dalla sesta edizione di Perugia 1416 dal 4 al 6 giugno. “Appuntamenti in streaming ma anche momenti di rappresentazione in piazza”, conferma la presidente dell’associazione Teresa Severini. A segnare l’avvicinamento alla manifestazione sotto le Logge di Braccio è stato presentato il palio 2021. “La speranza ci salverà” è concetto legato all’opera vincitrice realizzata dall’eugubina Agnese Pierotti, studentessa dell’Accademia di belle Arti (Aba) Pietro Vannucci. “Mi sono immedesimata nei panni dei perugini - spiega Pierotti - e ho sentito la voglia di tornare a vivere questi momenti e la tristezza ancora di non poterlo fare pienamente”.

Annullato il Palio delle Barche a causa del Covid

Il drappo riporta i simboli dei cinque rioni della città e in primo piano le porte della sala dei Notari che si schiudono su un cielo azzurro: appunto la speranza di poter ricominciare insieme. Il drappo di Pierotti è stato scelto fra una decina di concorrenti. “Il concorso ha lo scopo di sollecitare gli studenti dell’Accademia, italiani e stranieri, ad approfondire argomenti che Perugia 1416 vuole sollecitare - chiarisce Severini - tra storia, rioni, il senso della sfida. E per noi è anche un utile confronto poter verificare l’eccezione che ne hanno fatto nelle diverse età e dalle diverse provenienze. Quest’anno si aggiunge un ulteriore messaggio: quello di speranza di ritorno al sereno, de sogno, di voglia di tornare a vivere”.

Allarme sagre. Soltanto dieci hanno fatto domanda. Fiorelli: "Rischia di morire la nostra tradizione"

Severini aggiunge: “Potevamo assegnare l’incarico a uno dei tanti artisti del nostro territorio, come fanno altri festival, ma abbiamo deciso proprio di creare questa collaborazione con l’istituzione perugina e con le nuove generazioni di artisti”. “Un’occasione per i nostri studenti di misurasi con una commissione”, conferma il presidente di Aba, Emidio De Albentiis. A Pierotti, oltre alla soddisfazione della vittoria, sono andati in premio 500 euro. La prossima edizione della rievocazione perugina sarà presentata venerdì 28 maggio alla sala dei Notari. Intanto è certo: confermato l’incarico al regista Stefano Venarucci e la collaborazione con la Compagnia del Grifoncello. Nel mese di giugno sarà poi presentato - ha anticipato l’assessore Leonardo Varasano - il calendario dell’intera stagione estiva a cura del Comune di Perugia.

Un Castello all'orizzonte, a Postignano concerto di Christian De Luca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.