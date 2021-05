Città di Castello, sfiorati da un proiettile mentre pranzano in terrazza

Paolo Puletti 22 maggio 2021 a

Sfiorati da un proiettile vagante mentre pranzano in terrazza. E' successo a Città di Castello.

Mezzogiorno di fuoco, ma stavolta la citazione non si riferisce al famosissimo film western. Descrive solo gli attimi di paura che una famiglia del rione Prato ha vissuto ieri all’ora di pranzo, mentre stava consumando il pasto in terrazza.

All’improvviso si è vista sibilare un proiettile che poi si è stampato sulla parabola del sistema satellitare, posizionato sul tetto. Tutti raggelati, poi il sorriso liberatorio del capofamiglia e dei due figli, visto che tutti i presenti erano illesi. Dopo essersi ripresi dal grande spavento è partita la chiamata ai carabinieri. Sebbene l’ingresso dell’abitazione sia in via San Florido, il proiettile che al momento non è stato rinvenuto, è giunto dal lato di Pomerio Rodolfo Siviero, che costeggia viale Nazario Sauro.

Dalla ricostruzione balistica effettuata dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Città di Castello, in base all’arma utilizzata, corta o lunga, il colpo può essere stato sparato dalla schiera di abitazioni lontano un centinaio di metri, ma anche dalla collina della Montesca. Per avere più certezze a questo punto è indispensabile il recupero del proiettile che ha colpito la parabola, che però non si sa che fine abbia fatto, se è rotolato sul tetto infrattandosi tra i coppi oppure rimbalzando è finito più lontano.

I carabinieri hanno effettuato delle ricerche tecniche, ma la svolta potrà avvenire solo se si riuscirà a recuperare il proiettile e capire, in primis, da quale arma è partito. Insomma una vicenda che per poco non finiva in tragedia. Decisamente una brutta pagina di storia cittadina, sull quale sono chiamati a scrivere una parola chiara i carabinieri che stanno effettuando le indagini. Per nulla facili, in verità.

