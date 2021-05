Perugia, l'istituto Volta dice no al pensionamento della super preside Rita Coccia

Sabrina Busiri Vici 22 maggio 2021 a

Il consiglio di istituto dell’Itts Alessandro Volta di Perugia dice no al pensionamento d’ufficio della dirigente Rita Coccia. La super preside dell’istituto tecnico assolve anche agli incarichi di presidente dell’associazione regionale dirigenti scolastici e di vice presidente nazionale. “C’è ancora bisogno di lei per il bene di duemila alunni iscritti”, è il concetto espresso nella lettera firmata dai rappresentanti del consiglio di istituto e indirizzata all’Ufficio scolastico regionale e al Ministero dell’istruzione. Nella missiva una prima richiesta: sapere l’esito della domanda di proroga dell’incarico avanzata dalla stessa Coccia.

“Nella seduta del consiglio di istituto dell’Itts Volta di Perugia che si è tenuta in data 17 maggio 2021 - si legge nella lettera - la dirigente scolastica professoressa Rita Coccia ha comunicato che dal prossimo anno scolastico sarà messa d’ufficio in quiescenza, non avendo ricevuto risposta alla richiesta, inoltrata secondo la normativa vigente, di trattenimento in servizio oltre i limiti d’età”. E prosegue così: “Tale comunicazione ha inevitabilmente provocato non solo un comprensibile dispiacere da un punto di vista umano e relazionale, ma anche e soprattutto grande preoccupazione per il futuro (...)”. Da qui la richiesta: “che non ci sia nessun cambio dirigenziale nel prossimo anno scolastico per il bene di tante ragazze e di tanti ragazzi umbri”.

La lettera prosegue indicando le tante attività in cui si trova impegnata la scuola a partire proprio dall’organizzazione post pandemia con il rientro completo in presenza a settembre dopo tanti mesi vissuti in situazione emergenziale. E ancora si parla della nuova sede di Olmo, da riorganizzare sul principio di un coworking professionale dove gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, periodicamente e a rotazione, potrebbero svolgere attività insieme alle aziende del territorio. Per concludere con la realizzazione dei progetti europei. Insomma, un rinvio che, prima di tutto, “tutelerebbe i duemila iscritti”.

