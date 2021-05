Terni, pratica sportiva gratis per i giovani di famiglie in difficoltà economica grazie a Terni col Cuore

Simona Maggi 22 maggio 2021 a

Sono stati presentati a Terni il neo delegato provinciale del Coni, Fabio Moscatelli, e il progetto “Sport col cuore”, voluto dal presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, per andare incontro alle necessità sportive dei giovani appartenenti a famiglie indigenti.

Ad ospitare questi due appuntamenti., giovedì 20 maggio 2021, è stato il San Valentino Sporting club di Maurizio Sciarrini.

Grande emozione da parte di Fabio Moscatelli che si ritrova a ricoprire un ruolo molto importante in questo momento di ripartenza delle attività sportive sospese, in parte, durante i mesi di emergenza sanitaria.

“Mi impegnerò molto per il territorio – spiega Moscatelli - con grande umiltà. Bisogna dare un sostegno a tutte le società presenti e ascoltarle cercando di recepire le criticità”.

Poi è stata la volta di Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana calcio e presidente dell’associazione “Terni col Cuore” che ha illustrato il progetto “Sport col cuore”.

“E' un progetto nato dalla sensibilità sottolinea Tagliavento - del presidente Bandecchi. E' importante offrire un contributo per permettere di far praticare sport a tutti e ed in particolare a coloro che hanno difficoltà oggettive”.

Il progetto prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che avranno l’onere di individuare nel territorio ove svolgono attività sportiva le famiglie a cui destinare le risorse previste dal presente bando.

Al bando possono accedere le famiglie con figli di età compresa tra i 7 ed i 14 anni e che hanno un Isee (anno 2019) pari a 0; risulti in possesso di un reddito massimo di 15 mila euro (per il 2020); a causa della pandemia, nel 2020/2021 uno o più componenti del nucleo familiare abbia/abbiano perso il lavoro subendo un inevitabile disagio socio-economico. Per presentare le domande ci sarà tempo dal 15 giugno al 31 luglio 2021.

Le risorse previste, 100mila euro, saranno indirizzate alle associazioni che presenteranno apposita istanza. Le domande andranno presentate tramite uno specifico modello attraverso le associazioni sportive all’indirizzo [email protected]. La commissione verrà nominata da Terni col Cuore in collaborazione col Coni e Cip Umbria.

