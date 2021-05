Umbria, ancora meno ricoverati ma altri tre morti. Vaccinazioni in aumento. Tutti i dati

21 maggio 2021 a

Continuano a diminuire in Umbria i ricoverati a causa del Covid. Secondo il bollettino di oggi, venerdì 21 maggio, sono 101 i cittadini negli ospedali, dieci in meno del giorno precedente (giovedì 20 maggio). Dodici nei reparti di terapia intensiva, tre in meno. Stando alle statistiche ufficiali della Regione, i nuovi casi sono 45, mentre 139 i guariti. Purtroppo sono stati ufficializzati altri tre decessi. Gli attualmente positivi ora sono 2.097 (97 meno di ieri). Dall'inizio della pandemia i contagiati sono saliti a 56.025, mentre le vittime diventano 1.386. Le guarigioni complessive sono 52.542. Sono stati analizzati 2.202 tamponi e 3.768 testi antigenici. Il tasso complessivo di positività è dello 0.75% (0.76 ieri), mentre del 2 quello sui molecolari (ieri 1.9).

L'indice Rt che è stato calcolato nelle ultime due settimane si stabilizza a 0.75. E' in calo di 0.8 punti rispetto allo 0.83 della settimana scorsa. L'incidenza media regionale di casi per ogni 100mila abitanti, è quindi arrivata a 56.54. Dati che sono stati definiti "ottimi" da Carla Bietta e Marco Cristofori, componenti del nucleo epidemiologico regionale nel corso dell'aggiornamento settimanale. "Dal numero attuale dei casi - ha spiegato Cristofori - possiamo sostenere che avremo una incidenza inferiore per scendere sotto 50". L'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, ha aggiunto che la regione è vicina a questo dato e quindi alla zona bianca.

Relativamente alla curva epidemiologica è stato inoltre spiegato che ha preso un andamento di discesa diverso rispetto alle settimane precedenti, scendendo in maniera molto più veloce. I principali fattori indicati sono stati il clima più caldo e ovviamente la campagna vaccinale. A proposito di vaccino, i dati di oggi, 21 maggio (ore 8): complessivamente in Umbria sono state somministrate 441.518 dosi (+2.3% rispetto a ieri), sono 298.889 i cittadini che hanno ricevuto almeno la prima iniezione (+2.1%), mentre 147.192 (+3.4%) hanno completato il ciclo. Al 38.57% degli umbri almeno una dose, al 18.96% entrambe. Sono già prenotati altri 166.789 cittadini.

