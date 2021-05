Cremona, perugina evade dai domiciliari: tradita dalla festa di compleanno in camper e arrestata

21 maggio 2021 a

a

a

E' stata arrestata dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cremona. I militari l'hanno sorpresa durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio. hanno così tratto in arresto una donna di 37 anni, nata a Marsciano ma di fatto domiciliata nel proprio camper, coniugata, disoccupata e pregiudicata, colpita da un ordine di carcerazione.

Rieti, pregiudicato evade dai domiciliari per vendere un mulo: arrestato

Alle prime luci dell’alba, i militari, intervenuti per schiamazzi provenienti dall’interno di un camper parcheggiato nel piazzale della Croce Rossa, hanno proceduto al controllo degli occupanti. Durante gli accertamenti i Carabinieri hanno così identificato una 37enne perugina e suo marito che avevano festeggiato il compleanno della donna. Le verifiche messe in atto dai militari, secondo quanto rivela cremonaoggi.it, hanno inoltre permesso loro di scoprire che la festeggiata era colpita da un ordine di carcerazione per espiazione di una pena detentiva di 11 mesi e 19 giorni.

Omicidio Sacchi, fermato a passeggio col cane: arrestato di nuovo Giovanni Princi

La fonte riferisce che la donna, condannata per reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, commessi nella provincia di Cremona tra il 2012 ed il 2014, su ordine del Tribunale di Cremona dall’agosto del 2019 era sottoposta alla detenzione domiciliare al suo domicilio a Monza. Dalla metà di novembre 2020 però la 37enne si era allontanata dal suo domicilio rendendosi di fatto irreperibile. A seguito di ciò, nel dicembre 2020, il Tribunale di Cremona ha emesso un ordine di esecuzione per la revoca della condanna da espiare presso il proprio domicilio ristabilendo la detenzione in carcere. I Carabinieri della Sezione Radiomobile dunque, al termine dei loro accertamenti sulla reale identità della donna ed espletate le formalità di rito, l’hanno quindi tradotta in carcere di Brescia.

E' ai domiciliari per minacce all'ex moglie, li evade e viene arrestato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.